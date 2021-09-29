TESiSLEŞME BAŞLADI

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Karahacılı köyünde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destek ile ipek böceği kozası yetiştiriciliği yapmak üzere kolları sıvayan köylüler, projenin ikinci aşaması olan inşaat çalışmalarına da başladı. Karahacılı köyü sakinleri, ekilebilir alanlarının ve meraların yetersizliğinden dolayı tarım ve hayvancılığa alternatif olarak ipek börekçiliği yapmaya karar verip, hazırladıkları proje kapsamında ise dut fidelerini toprakla buluşturdu. İpek böceği yetiştiriciliği projesi kapsamında, İpek Böceği Besleme Evi malzemelerin köye geldiği, kurulum çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Karahacılı köyünü ziyaret ederek, yapımı devam eden İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. 13 çiftçinin başvurusunun kabul görmesinin ardından hazırlanan projeden 4 çiftçinin yararlanması uygun bulunarak, 120 bin lira destek sağlandı. 4 çiftçi, 300'er dut fidanını, köylülerin de desteği ile toprakla buluşturdu. arak, Yozgat'ta özellikle Çekerek ilçesinin toprak ve iklim bakımından ipek böceği kozası yetiştiriciliğine uygun olduğu kaydedildi. İpek böceği kozası yetiştiriciliği projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiği, projesi kabul edilen 4 çiftçinin her biri 1,5 dekar olmak 300 dut fidanı dikildi. 3 yılsonunda üretime geçileceği kaydedildi. İpek böceği kozasının getirisinin çok iyi olduğuna da vurgu yapılarak, ‘’Senede 2 defa ürün alınıyor. Yaklaşık 1,5 dekardan yılda 22 bin lira net kar elde ediliyor. Pazarlama sorunu yok. Ürünlerin tamamı projenin paydaşı olan KOZABİRLİK tarafından alınacak. Çiftçimiz sadece yetiştiricilik yapacak. Çiftçimize ek gelir getirmiş olacağız. İlimizde tarım ve hayvancılığın yanında bir de ipek böcekçiliği olacak’’ denildi.