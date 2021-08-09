Tercihlere İş-Kur desteği

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 5 Ağustos tarihinde başlayan tercih başvurularının 20 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edeceğini hatırlattı. Yıldız, ‘’Gençlerin, kariyer planlamasında son derece önemli bir yer tutan bu dönemlerinde doğru bölüm tercihi yapılması noktasında rehberlik etmek Kurumumuzun temel görevleri arasında yer almaktadır. Doğru kişinin doğru işe yerleşmesi istihdam politikalarımızın odak noktasını oluşturmaktadır’’ dedi. Yıldız, Türkiye’de yükseköğretim sisteminin işgücü piyasası performansını değerlendirmek, bu değerlendirmeleri baz alarak ülkemiz beşeri sermaye yapısını güçlendirecek politika tavsiyeleri üretilmesine destek olmak amacıyla 2019 yılında Üni-Veri projesinin hayata geçirildiğini kaydetti. Yıldız, proje kapsamında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan üniversite mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan çalışan bilgileri anonim hale getirilerek, eşleştirilip kapsamlı mikro veri setleri oluşturulduğunu bildirdi. Yıldız, söz konusu mikro veri setlerinin çeşitli istatistiksel yöntemler, veri biliminin sunduğu modern araçlar kullanılarak analiz edildiğini, bu doğrultuda, üniversite lisans mezunlarının işgücü piyasası performansları ‘bölüm bazında’ değerlendirilerek, meslek seçimi yapma aşamasında olan gençlerin, lisans eğitimine devam eden öğrencilerin, ilgili profesyonellerin kullanımına sunulduğunu aktardı. Yıldız, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Programı Atlası (YÖKAtlas) adıyla üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabileceği bir yazılım aracı geliştirildiğini anlattı. Yıldız, öğrencilerin istifadelerine sunulan yazılımın, YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir bir referans kaynak olduğunu sözlerine ekledi.