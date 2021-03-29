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Tekstil üretime başladı

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediyeye ait eski binasında faaliyete geçen tekstil atölyesini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:04
Tekstil üretime başladı

Başkan Coşar, ‘’İlçemizde faaliyete başlayan ve önemli bir istihdam sağlayan tekstil atölyesinde, hayatı ilmek ilmek dokuyan emektar kadınlarımızın mesaisine eşlik ettim. Tasarımdan üretime, başarının sırrı kadınlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İlçemizin katma değerine değer katan yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan herkesin her daim yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Boğazlıyan ilçesinde faaliyete geçirilen tekstil firmasında ilk etapta 200 kişinin istihdam edilerek, atölyede kumaşın kesimi, tasarımı, planlanması, dikimi, ütülenmesi, kolilere istiflenerek pazara sunulacak. 

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Tekstil üretime Başladı
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