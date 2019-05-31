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Teknik Destek imzaları atılıyor

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, Yozgat, Kayseri, Sivas illerini kapsayan faaliyet alanında, bölgesinin kalkınmasına yönelik projelere imza atmaya devam ediyor.

Teknik Destek imzaları atılıyor

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, Yozgat, Kayseri, Sivas illerini kapsayan faaliyet alanında, bölgesinin kalkınmasına yönelik projelere imza atmaya devam ediyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Teknik Destek imzaları atılıyor

ORAN, bölgenin gelişimi amacıyla işletmelere, sanayi kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve kamu kuruluşlarına destek sunuyor.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ORAN, 2019 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi başvuru sonuçlarını açıkladı. Bu projeler içerisinde yer alan Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan ‘Çağın Gereğine Uygun Web 2 Araçları ile Eğitim Teknolojilerini Etkin Kullanabilen Öğretmen Yetiştirme Eğitim Programı’ teknik destek sözleşmesi imzalandı. Hazırlanan protokol, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci ve Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş tarafından imzalandı. Proje kapsamında Sarıkaya ilçesindeki okullarda hayatın her alanında olan, artık kolay ulaşılabilir bir hale gelen dijital materyal ve içeriklerin, eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanımına yönelik olarak, başvuru sahibi kurum bünyesinde çalışan öğretmenlerin eğitileceği kaydedildi. Fatih projesi ile okullara giren etkileşimli tahta ve sınıf ortamındaki diğer dijital içerikli araçların verimli kullanımı, bu konudaki öğretmen yeterliliklerini gelişmesi ihtiyacını karşılamak açısından alınacak eğitimin faydası kaçınılmaz olacağının altı çizildi. Teknik destek projesi ile alınacak eğitim, teorik ve uygulama içerikli web 2 araçlarının 9 farklı kategoride anlatımı, her kategori için uygulamalar yapılması sürecini kapsadığı bildirildi. Toplamda 10 gün sürecek ve 2 gruba verilecek bu eğitimin Sarıkaya ilçesi için faydalı olacağı kaydedildi. 

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