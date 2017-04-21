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Tarla canavarları!

21 Nisan 2017 Cuma 23:56
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Dün açılışı gerçekleşen Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarının en çok ilgi çekenleri arasında yine traktörler yer aldı. Çiftçinin olmazsa olmazı olan traktörler fuarda sergilenirken, büyüklüğü ve maharetiyle dikkat çeken dev traktörlerde tarım fuarında yerini aldı.

Tarla canavarları!
Yozgat tarım fuarında yerli ve yabancı olmak üzere birçok traktör üreticisi firma stant açtı. Son sistem traktörleri Yozgat’a getiren firmalar iri traktörleriyle de iddialarını ortaya koydu. Tarım fuarında sergilenen ve 400 bin TL’ye satışa sunulan Alman yapımı traktörde çiftçilerin yoğun ilgisini ve dikkatini çekti. 
Firma yetkilisi 400 bin TL’lik traktörü henüz Türkiye’de satamadıklarını ancak tarım sektöründe makineleşme ve teknolojinin geldiği son noktayı da göstermek adına traktörün fuarda sergilendiğini ifade etti.
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