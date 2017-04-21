Tarla canavarları!

Yozgat tarım fuarında yerli ve yabancı olmak üzere birçok traktör üreticisi firma stant açtı. Son sistem traktörleri Yozgat’a getiren firmalar iri traktörleriyle de iddialarını ortaya koydu. Tarım fuarında sergilenen ve 400 bin TL’ye satışa sunulan Alman yapımı traktörde çiftçilerin yoğun ilgisini ve dikkatini çekti.

Firma yetkilisi 400 bin TL’lik traktörü henüz Türkiye’de satamadıklarını ancak tarım sektöründe makineleşme ve teknolojinin geldiği son noktayı da göstermek adına traktörün fuarda sergilendiğini ifade etti.