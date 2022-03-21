Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için Mart ayında toplam 1 milyon 678 bin 779 lira 86 kuruş sosyal ekonomik destek ödemesi yaptıklarını söyledi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının desteklenmesine yönelik sosyal hizmet modeli olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kapsamında Mart ayı ödemesi olarak toplam 1 milyon 678 bin 779 lira 86 kuruşu hesaplara yatırdıklarını dile getiren Neşeli, toplumun dezavantajlı kesimlere yönelik Bakanlık tarafından birçok destek hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bu çerçevede çocukların okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sağlandığını kaydeden Neşeli, böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini, SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi. SED hizmetinden yararlanan çocuklar için maddi desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel imkanlar da sunulduğunun altını çizen Neşeli, böylece dezavantajlı çocukların da akranları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldıklarını anlattı. Neşeli, SED ödemesinin her ay düzenli yapıldığını belirterek, ‘’İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 1 milyon 678 bin 779 lira 86 kuruş SED ödemesi yaptık’’ dedi.

SED hizmetinden bin 54 çocuğun yararlandığını ifade eden İl Müdürü Abdullah Neşeli, her bir çocuk için ortalama bin 649 lira ödendiğinin kaydetti.