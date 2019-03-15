Sorgun’da teşvikler anlatıldı

Sorgun TSO’da gerçekleştirilen toplantıya Oda üyeleri katıldı.

Toplantıda istihdam seferberliği kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğu, bunların pek çoğunun ise tarihi destekler şeklinde olduğu söyledi.

Ercan Önal özellikle Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletin karşıladığını, bu 3 ay boyunca işverenin maliyetinin sıfır olduğunu anlattı.

Önal, “2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak’’ dedi.

Ercan Önal, imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşvikinin 2 bin 712 lira olarak verileceğini de ifade etti.

Önal, ‘’Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. Seferberlik kapsamında verilecek desteklerden ikincisinin de, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir destek getirildiğini kaydeden Önal, ‘’Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru’’ şeklinde konuştu.

