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Sorgun’da mükellefe e-Fatura anlatıldı

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat Defterdarlığı işbirliği çerçevesinde e-fatura Uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sorgun’da mükellefe e-Fatura anlatıldı

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat Defterdarlığı işbirliği çerçevesinde e-fatura Uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
Sorgun’da mükellefe e-Fatura anlatıldı

Toplantıya STK başkanları, farklı meslek gruplarından çok sayıda iş insanın yanı sıra Yozgat Vergi Dairesi, Sorgun ve Saraykent Vergi Dairesi Müdürleri katıldı. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim’de yayımlanan tebliğ ile ‘e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve e-İrsaliye’ uygulamasına geçiş süreci başladığını bildirdi. Arslan, ‘’Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin lirayı, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin lirayı aşması halinde, söz konusu faturaların, ‘e-Arşiv Fatura’ olarak başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir’’ dedi. Arslan, bu kapsamda muhasebe sisteminde getirilen teknolojik yeniliklerin işletmelerin iş yükünü bir nebze olsun hafifleteceğine inandığına vurgu yaparak, bilgi ve teknoloji çağının bir gereği olarak mali kayıtlar ve işlemlerin değişimine işletmelerin ayak uydurmak zorunda olduklarını söyledi.

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Sorgun’da Mükellefe E-Fatura Anlatıldı
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