Sorgun-Konya kardeş oda

Gerçekleştirilen törene Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Başkan Yardımcıları İbrahim Dıvrak ve Ercan Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Kadir KILIÇ, Süleyman ŞENER, Meclis Üyesi Hüseyin ÇEKEREK, Genel Sekreter Sami ERDOĞAN, Oda Akademik Danışmanı Yrd.Doç.Dr Mehmet KARA ve Sorgun Selam Gazetesi Sahibi Durali Doğan, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Oda Meclis Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan törende yaptığı konuşmada, “Özellikle gelişmiş olan Konya ilinin Ticaret Odası ile kardeş oda olmamız bizler için çok önemli. İnşallah ticarette de Sorgun ilçemizin gelişmesinde de bu birlikteliğimiz oda bazında olduğu gibi, iş adamlarımızın, firmalarımızın da birbiri ile kontak kurarak Konya’nın Ticaret ve Sanayi alanındaki kaydettiği gelişmeleri örnek alarak bir şeyler yapabiliriz. İki Odamıza, iş dünyasına da hayırlı olmasını diliyorum. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Bey, meclis başkanı ve yönetim kurulu üyelerine sıcak ilgileri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.



“AMAÇ BİRLİKTE HAREKET EDEBİLMEK”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise; “Sorgun’u gördüm güzel bir ilçe. Ama öyle bir hizmet yeri vardı ki otobüs terminali içinde orayı gittiğimde zor buldum. Şimdi başkan Üzeyir beyin gayretleriyle modern bir hizmet binasına kavuştu. Başkanın gayretini takdir ediyorum. Konya Ticaret odası olarak biz üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Sorgun için her türlü katkıyı verebiliriz. Bu kardeş Oda Protokolüne attığımız imzalar daha güzel hizmetlere vesile olur diye düşünüyorum. Başta Üzeyir Bey olmak üzere, oda yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile Konya Ticaret Odası arasında ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalandı. Ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.





SORGUN TSO'NUN KONYA ÇIKARMASI

Sorgun Ticaret Odası heyeti geçtiğimiz Konya Valisi Yakup Canpolat’ı makamında ziyaret etti.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Başkan Yardımcıları İbrahim Dıvrak ve Ercan Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Kadir KILIÇ, Süleyman ŞENER, Meclis Üyesi Hüseyin ÇEKEREK, Genel Sekreter Sami ERDOĞAN, Oda Akademik Danışmanı Yrd.Doç.Dr Mehmet KARA ve Sorgun Selam Gazetesi Sahibi Durali Doğan ziyarette Vali Yakup Canpolat’a hayırlı olsun dilekleri iletildi.





Sorgun, Yozgat, Konya ticaret ve sanayi yatırımlarının konuşulduğu ziyarette Sorgun’un ekonomik ve ticari yapısı konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. Vali Yakup Canpolat, “2005-2007 yılları arasında Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) görevinde bulunduğunu, Sorgun’a defalarca gittiğini, Sorgun’un sosyal, ekonomik ve ticari kaynak bakımından zengin olduğunu, bu kaynakları Yozgat merkezle bir olarak iyi değerlendirmesi gerektiğini” söyledi.





Canpolat, ”Yatırım ve hizmet akışının Yozgat-Sorgun arasına yapılması gerektiğini, o zaman Yozgat’ın Sorgun ilçesiyle bütünleşerek gelişebileceğini” kaydetti.

Konya’nın ticaret ve sanayisi hakkında da bilgi veren Canpolat “Sayın Cumhurbaşkanımızın işçi alımı seferberliğine Konya’lı iş adamları 10 bin işçi istihdam etme sözü verdi. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Konya’ya; tarım, imalat sanayi, enerji gibi birçok alanlarda yatırım yapılmaktadır. 5. Organize Sanayi Bölgesinin planlaması sürüyor. Konya’nın mevcut üretim yapısı, alt yapı olanakları, ticari faaliyetleri, lojistik sektöründe gelişmeler, turizm potansiyeli, eğitim sektöründe sağlanan önemli gelişmeler ile dikkat çeken bir ilimiz.”dedi. Vali Canpolat Sorgun TSO heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.





Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan ise; “Sayın Valimiz ile birlikte çalıştık. Yozgat’ta görev yaptığı yıllarda önemli hizmetleri oldu. Yozgat kabuğunu kırarak ticaret ve sanayide Konya’yı örnek alarak artık bir şeyler yapmalıdır. Onun için Sayın Valimizin tecrübe ve hizmet anlayışından her zaman faydalanmak istiyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.





Arslan daha sonra Vali Canpolat’a hediye takdiminde bulundu. Vali Canpolat ise günün anısına ziyaret eden heyete üç ciltlik Mevlana’nın Mesnevi kitabını hediye etti.

Sorgun TSO Başkan Yardımcıları İbrahim Dıvrak ve Ercan Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Kadir KILIÇ, Süleyman ŞENER, Meclis Üyesi Hüseyin ÇEKEREK, Genel Sekreter Sami ERDOĞAN, Oda Akademik Danışmanı Yrd.Doç.Dr Mehmet KARA ve Sorgun Selam Gazetesi Sahibi Durali Doğan ziyarette hazır bulundu.