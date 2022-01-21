Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

SON GÜN 31 OCAK

Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2022 yılı 1'inci taksit ödemelerinde son günün 31 Ocak olduğunu belirtti.

21 Ocak 2022 Cuma 00:45
SON GÜN 31 OCAK

2022 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme döneminin 31 Ocakta son bulacağını söyleyen Yıldıraner, “İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SON GÜN 31 OCAKYozgatIlerigazetesiOcakCumaHaberDefterdarErdoğanYıldıranerMotorluTaşıtlarVergisiTaksitÖdemeleriSonGün31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Satışlar arttı
Satışlar arttı
HIZLI DESTEK PROGRAMI
HIZLI DESTEK PROGRAMI
Uygulama başlıyor
Uygulama başlıyor
42 İLDE YOZGAT
42 İLDE YOZGAT
'Gençlerin yanındayız'
'Gençlerin yanındayız'
Döviz zenginiyiz!
Döviz zenginiyiz!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim