SON GÜN 31 OCAK

2022 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme döneminin 31 Ocakta son bulacağını söyleyen Yıldıraner, “İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırız” dedi.