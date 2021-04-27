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Soğanlar toplanıyor

Aydıncık ilçesinde çiftçinin elinde kalan tüketim fazlası soğanlar ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor.

27 Nisan 2021 Salı 00:31
Soğanlar toplanıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Yozgat'ta üreticinin deposunda kalan tüketim fazlası soğanı satın aldı. Hasat döneminde yüksek rekolte elde edilmesine rağmen tüketimin azalması nedeniyle depolarda kalan soğanlar, çiftçinin mağduriyet yaşamaması amacıyla TMO tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. Bu kapsamda Aydıncık ilçesinde 1500 ton soğan, temizlendikten sonra çuvallanarak Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'ye gönderiliyor. Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam, elde kalan ürünlerin TMO tarafından alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugüne kadar ilçemizde 1500 ton soğan işledik, 500-600 tonunu vakıflar aracığıyla vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderdik. Şu anda 200-300 ton daha soğan göndereceğiz" dedi. Salgın sürecinde restoranların kapanmasıyla tüketim azalınca soğanın çiftçinin elinde kaldığına dikkati çeken Tekçam, "Çiftçimiz en azından satmış olduğu soğanla, bu sene ekeceği ürünün gübresini, mazotunu karşılamış olacak" diye konuştu. Kösrelik köyünden çiftçi İbrahim Çalışkan da "Hem devletimizden hem de milletimizden Allah razı olsun, şimdi gariban millet de bundan faydalanacak. Benim 50 ton ürün vardı, köyümüzde ise yaklaşık 250 ton ürün bulunuyordu" ifadelerini kullandı. (aa)

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Soğanlar Toplanıyor
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