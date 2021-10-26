SODES’ten derneklere destek

Şefaatli İmam Hatip Mezunları Derneği, 'Gençlerimiz ata sporumuz okçuluk ile tanışıyor' adlı projeye mali destek aldı. Dost Gönüllüler Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanıma Derneği’nin 'Gönüllü ol gönüllere dol', Yozgat Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği’nin 'Kadınlarımız Yozgat yemek kültürümüzü tanıtıyor’ projesi de destek almaya hak kazandı. Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği’nin ‘Geçmişten geleceğe ata sporumuz okçuluk’ ve Sorgun Gençlik Derneği’nin 'İş'te farkı sen yarat' projeleri ile Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği’nin 'Yeter ki sen gel nedir engel?' başlıklı projesine de mali destek verildi.