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Şirketleşmede yeni dönem

YOZGAT merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren aile şirketlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturularak, üretim ve istihdam konularında daha etkin olabilmeleri için atmaları gereken adımlar, uzmanlar tarafından verilecek eğitim çalışması ile sağlanmaya çalışılacak.

Şirketleşmede yeni dönem

YOZGAT merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren aile şirketlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturularak, üretim ve istihdam konularında daha etkin olabilmeleri için atmaları gereken adımlar, uzmanlar tarafından verilecek eğitim çalışması ile sağlanmaya çalışılacak.

05 Şubat 2020 Çarşamba 03:04
Şirketleşmede yeni dönem

Bu amaçla hazırlanan proje Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, hazırlanan proje kapsamında verilecek eğitim çalışmalarıyla ilgili hazırlanan protokolü imzaladı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, imzalanan sözleşme ile aile şirketlerinin kurumsal yapıya kavuşması, değişen ekonomik yapılara ayak uydurması, kendini yenilemesi anlamında eğitim çalışmalarını ön gördüğünü söyledi. Hibe olarak gerçekleştirilecek eğitim çalışmaları ile Yozgat’taki mevcut şirketlerin daha profesyonel yönetilmesinin hedeflendiğini bildiren Çelik, ‘’Değişen ekonomik şartlara hızla uyum sağlaması için verimli olacağını düşündüğümüz eğitim çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde başlayacağımız bu projenin finansal desteğini ORAN Kalkınma Ajansı’ndan sağlayacağız. Yozgat’ımızın insanına Yozgat’ımızın şirketleri her şeyin en iyisine en yenisine likadır. Bizlerde firmalarımızın her zaman her konuda yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun için eksik gördüğümüz her alanda bu tarz projelerimiz olmaya devam edecek. Bu projemiz de Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimize şimdiden hayırlı olsun. Bizler yönetim olarak, her daim üyelerimizin gelişimi için mücadelemize ve çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ diye konuştu.

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Şirketleşmede Yeni Dönem
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