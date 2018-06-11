Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96661
ALTIN
189.101
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0512
EURO
5.3211

Şikayetleri değerlendirdi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, hazır yemek alanında faaliyet gösteren üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, sorun ve şikayetler değerlendirildi, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin hizmet alımlarını Yozgat firmalarından hiçbir teklif almadığı, hizmet alımlarını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı ileri sürüldü.

Şikayetleri değerlendirdi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, hazır yemek alanında faaliyet gösteren üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, sorun ve şikayetler değerlendirildi, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin hizmet alımlarını Yozgat firmalarından hiçbir teklif almadığı, hizmet alımlarını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı ileri sürüldü.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
108 Okunma
Şikayetleri değerlendirdi

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat’ta hazır yemek konusunda oldukça başarılı firmaların bulunduğunu, 21/B maddesi kullanılarak Ankara firmasından hizmet alım ihalesi gerçekleştirildiğini söyledi. Çelik, ‘’21/B Maddesinin açılımı; ‘Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması’ hallerini içermektedir. Bu maddenin şartlarının hangisinin oluştuğu merak edilmektedir. Şuan içinde olduğumuz koşullar göz önünde bulundurulduğunda, merkezi hükümetimizin ve siyasetçilerimizin can pervane bir şekilde Yozgat ekonomisinin canlanması noktasında yapılan bir çok yatırımın şehir dışındaki firmalara verilmesi Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizi derinden üzmektedir’’ dedi.
Çelik, bu tarz uygulamaların birçok kamu kurumunda ve özel sektörde devam ettiğinin görüldüğünü, yasal çerçeveler içerisinde üyelerin hak ve menfaatlerini koruma noktasında sonuna kadar yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ANADOLU’NUN PARLAYAN YILDIZI
ANADOLU’NUN PARLAYAN YILDIZI
Vergide yapılanma
Vergide yapılanma
ZiRVEDEN YATIRIMA
ZiRVEDEN YATIRIMA
KOSGEB bilgilendirdi
KOSGEB bilgilendirdi
Oda Başkanları toplandı
Oda Başkanları toplandı
Seferberlik devam ediyor
Seferberlik devam ediyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim