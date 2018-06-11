Şikayetleri değerlendirdi

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat’ta hazır yemek konusunda oldukça başarılı firmaların bulunduğunu, 21/B maddesi kullanılarak Ankara firmasından hizmet alım ihalesi gerçekleştirildiğini söyledi. Çelik, ‘’21/B Maddesinin açılımı; ‘Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması’ hallerini içermektedir. Bu maddenin şartlarının hangisinin oluştuğu merak edilmektedir. Şuan içinde olduğumuz koşullar göz önünde bulundurulduğunda, merkezi hükümetimizin ve siyasetçilerimizin can pervane bir şekilde Yozgat ekonomisinin canlanması noktasında yapılan bir çok yatırımın şehir dışındaki firmalara verilmesi Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizi derinden üzmektedir’’ dedi.

Çelik, bu tarz uygulamaların birçok kamu kurumunda ve özel sektörde devam ettiğinin görüldüğünü, yasal çerçeveler içerisinde üyelerin hak ve menfaatlerini koruma noktasında sonuna kadar yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

