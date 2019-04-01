Sertifika aldılar

Oda Başkan Vekili Ercan Önal, bugüne kadar Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak düzenledikleri kurslara 200 başvurunun yapıldığını, yapılan sınavlarda 177 kursiyerin başarılı olarak, galericilik belgesini almaya hak kazandığını söyledi. Önal, belgelerini alan kursiyerlerin öncelikle ilçe ile birlikte ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.
01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
13 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol