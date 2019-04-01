Sertifika aldılar

Oda Başkan Vekili Ercan Önal, bugüne kadar Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak düzenledikleri kurslara 200 başvurunun yapıldığını, yapılan sınavlarda 177 kursiyerin başarılı olarak, galericilik belgesini almaya hak kazandığını söyledi. Önal, belgelerini alan kursiyerlerin öncelikle ilçe ile birlikte ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.