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Sertifika aldılar

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, TOBB Meybem şirketi işbirliğinde 3’üncü kez düzenlenen ‘İkinci El Oto Alım Satımı Mesleki Yeterlilik’ kursunu tamamlayıp, sınavda başarılı olan 51 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Sertifika aldılar

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, TOBB Meybem şirketi işbirliğinde 3’üncü kez düzenlenen ‘İkinci El Oto Alım Satımı Mesleki Yeterlilik’ kursunu tamamlayıp, sınavda başarılı olan 51 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Sertifika aldılar

Oda Başkan Vekili Ercan Önal, bugüne kadar Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak düzenledikleri kurslara 200 başvurunun yapıldığını, yapılan sınavlarda 177 kursiyerin başarılı olarak, galericilik belgesini almaya hak kazandığını söyledi. Önal, belgelerini alan kursiyerlerin öncelikle ilçe ile birlikte ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydetti. 

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