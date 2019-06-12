SEMiNER VERiLDi

TSO’da gerçekleştirilen seminerde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hilal Taşçıoğlu Öngeoğlu ihracatta sağlanan devlet yadırmları, yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Seminerin ikinci oturumunda Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Elektronik Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi konularında Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Günay Mutlu tarafından eğitim verildi. Seminerin son oturumunda Türk Eximbank Kredi Sigorta ve Garanti Programları bankanın müdür vekili Salih Keser tarafından katılımcılara anlatıldı.