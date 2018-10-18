Sektör toplantısı

Gerçekleşen toplantıda sektörün sorunları, Odanın üstüne düşen görevler ve çözüm önerileri görüşüldü. Yozgat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Oda olarak daha etkili hizmet etmek amacıyla talepleri tek tek dinleyeceklerini söyledi. İmalatçı üyeler söz alarak, sorunlarını dile getirirken, Yozgat’taki kamu kurum ve kuruluşlarının ticaret erbaplarından alış veriş yapmamasından yakındı. Sektör temsilcileri, üniversite sanayi işbirliği yapılarak, ilin ekonomik katkı sağlamasını istedi, merkezi hükümetin vermiş olduğu teşvik ve hibelerden imalatçıların yararlanamamasından, kamuda birçok bürokratik engellerle karşılaştıklarına vurgu yapıp, işsizliğin fazla olmasına rağmen çalıştıracak personel bulamadıklarını ileri sürdüler. Oda Başkanı Sinan Çelik, “Oda olarak Yozgat’a ne üretiliyor, nereye satılıyor, ham madde ve diğer konular olmak üzere her türlü bilgiyi Odamız bünyesinde toplayacağız. Elde ettiğimiz verilerle gerek ortak sorunlarımızın çözülmesinde gerekse yeni pazarlar bulmamızda bizlere yol gösterecek” şeklinde konuştu.

