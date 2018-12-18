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Şekere yatırım

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’na, endüstriyel amaçlarla kullanılan ortalama bir ton kapasitesine sahip polipropilenden mamul çuval ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla big-bag dolum sistemleri ve Big-Bag şeker deposu yapıldı.

Şekere yatırım

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’na, endüstriyel amaçlarla kullanılan ortalama bir ton kapasitesine sahip polipropilenden mamul çuval ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla big-bag dolum sistemleri ve Big-Bag şeker deposu yapıldı.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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Şekere yatırım

Kayseri Şeker, 2018 yılı yatırımları kapsamında, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’na yaklaşık 10 Milyon liraya mal olan ve 7 bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan  37 bin tonluk Big-Bag şeker deposu hizmete alındı. Boğazlıyan Şeker Fabrikası’na ayrıca, 12’nci kampanya dönemi içerisinde 7 Milyon liraya mal olan Arıtma tesisi Anaerobik tank kapasite artırımı yapıldı. Arıtma tesisinde bulunan 2 bin 500 metreküp kapasiteli Kimyasal Oksijen İhtiyacı parametresi de 3 bin mg/lt KOİ olan Anaerobik tank kapasitesi 10 bin 500 metreküpe, 7 bin mg/lt KOİ’ye çıkartıldı. Arıtma ile ilgili çalışmaların kampanya döneminde tamamlanarak, sistemin gerekli enerji tüketiminin fabrikanın sıcak suyundan temin edilmek suretiyle enerji tasarrufu sağlanacağı bildirildi.

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