Şeker çalışanlarına teşvik ikramiyesi

Akay, çalışanların görevlerini en iyi şekilde yapıp, üretimde başarılı olduklarını, verimli ve kaliteli çalışma sistemleri nedeniyle hepsini tebrik ettiğini belirtti. Akay, ‘’Çalışanlarımız, bu görevlerini başarı ile yerine getirmenin yanında, işini sadakatli ve severek yapmaktadır. Bu nedenle biz de Kayseri Şeker yöneticileri olarak çalışanlarımıza yönelik 2014 yılından beri vermekte olduğumuz birer maaş kadar ‘teşvik ikramiyesi’ ödemesinin bu sene verilmesine karar verdik. Bu müjdeyi buradan ilan ediyorum’ dedi.