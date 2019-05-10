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Şeker çalışanlarına teşvik ikramiyesi

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirilen iftar sofrası etkinliğinde, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker çalışanlarına, birer maaş tutarında teşvik ikramiyesi verileceğini söyledi.

Şeker çalışanlarına teşvik ikramiyesi

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirilen iftar sofrası etkinliğinde, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker çalışanlarına, birer maaş tutarında teşvik ikramiyesi verileceğini söyledi.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Şeker çalışanlarına teşvik ikramiyesi

Akay, çalışanların görevlerini en iyi şekilde yapıp, üretimde başarılı olduklarını, verimli ve kaliteli çalışma sistemleri nedeniyle hepsini tebrik ettiğini belirtti. Akay, ‘’Çalışanlarımız, bu görevlerini başarı ile yerine getirmenin yanında, işini sadakatli ve severek yapmaktadır. Bu nedenle biz de Kayseri Şeker yöneticileri olarak çalışanlarımıza yönelik 2014  yılından beri vermekte olduğumuz birer maaş kadar ‘teşvik ikramiyesi’ ödemesinin bu sene verilmesine karar verdik. Bu müjdeyi buradan ilan ediyorum’ dedi.

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