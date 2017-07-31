Seferberlikte öncüyüz!

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan ve kısa sürede meyveleri alınan ‘İstihdam seferberliğinde’ Yozgat başarılı bir grafik ortaya koydu. İş Kurumu İl Müdürlüğü, SGK gibi kurumların öncülük ettiği program kapsamında belirlenen 3 bin hedefinin üzerine çıkıldı. Son istihdam rakamları ise Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlığında yapılan ‘İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu’ 3’üncü olağan toplantısında açıklandı.

KATILIMCI SAYISI ARTIRILMALI

Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, toplantı masasında yerleri boş kalan STK temsilcilerinin de mutlaka toplantıya katılması gerektiğini söyledi.

Çakır, Yozgat’ın ekonomik kalkınmasına ciddi katkı sağlayan toplantıda Yozgat’ın her kesiminden temsilcinin bulunması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“İki istihdam kaynağımız var; bunlardan bir tanesi kamu, diğeri özel. O yüzden toplantılara özel sektör temsilcisi odaların katılması gerekmektedir. Engelli dernekleri toplantıya katılıyor ancak ekonomiyle, istihdamla ilintili olan dernekler katılmıyor” dedi.

BİR GELİŞİM YAŞIYORUZ

Çakır, Yozgat’ta kimsenin yok sayamayacağı bir gelişim yaşandığına dikkat çekti.

Her alanda ekonomik olarak gelişmeler yaşandığını belirten Çakır, bu tür olumlu gelişmelerin her alanda moral kaynağı oluşturduğunu ifade etti.

“Geniş Yozgat coğrafyasını yatırımsız bırakmayalım” diyen Şükrü Çakır; “Yozgat gerçekten yatırımlar için güvenli bir şehir. Bu gün Tapu Kadastronun kayıtları Yozgat’ta tutuluyor, Telekom’un çağrı merkezi Yozgat’ta. Silah sanayisi bakımından da güvenli bir şehir konumundayız. İnşallah bu tür yatırımlar noktasında da Yozgat tercih yeri olur” diye konuştu.

İŞKUR VERİLERİ: İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Daha sonra İş Kurumu İL Müdürlüğü uzmanlarından Yasemin Avan, yılın ilk yarısına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklanan veriler arasında en dikkat çekici olanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliği oldu.

Yapılan açıklamada, ‘Şubat ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında ilimizin taahhüdü olan 3 bin istihdam sayısı Temmuz ayı itibariyle 5 bin 492 olarak gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İş Kurumu İl Müdürü Zarife Başer, istihdam seferberliğinde Türkiye’nin pek çok ilinden çok önde olduklarını hatırlattı.

SGK İl Müdürü Bilal Keskin de istihdam seferberliğinde Yozgat’ın çok önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekerek, 5 binlerde olan istihdam sayısının yıl sonuna kadar 10 bine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.