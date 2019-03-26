Seferberlik ziyareti

İl genelinde yapılan toplantılara katılım sağlayan oda ve borsa yetkilileri, kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri organizasyonlar ile de çalışmalarına hız verdi. Özellikle üye ziyaretleri ile bire bir teşvik kapsamları detaylı olarak anlatılıyor ve bu konuda üyelerden gelecek her türlü talebe cevap verileceği belirtiliyor. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli de bu konuda bizzat üyeler ile bir araya gelerek teşvik konularını kendileri ile paylaşmaya devam ediyor.