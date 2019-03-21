Seferberlik konuşuldu

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlen toplantıya Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zarife Yiğit, SGK İlçe Müdürü Sezai Turhal, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Öcalan, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu üyeleri, Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Yazılıtaş ve üyeleri Mali Müşavirler, Oda Genel Sekreteri Çağrı Kılıç, Borsa Genel Sekreteri Nesrin Avcı ve çok sayıda işadamı katıldı. Oda ve borsa başkanları ortak bir basın açıklaması yaparak, "Buradan temsilcisi olduğumuz iş dünyasına seslenmek istiyoruz. Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliğine katılın ve bu tarihi teşviklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak ekonomimize katkı verin, hem siz kazanın hem ülkemizin geleceği kazansın” ifadelerini kullandı. Daha sonra Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Keskin, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zarife Yiğit, istihdam seferberliği kapsamında hayata geçirilen istihdam teşvikleri hakkındaki bilgilendirmede bulundu. Sunumlarda istihdam seferberliği kapsamında uygulamaya yeni başlanan teşvikler ve halihazırda devam etmekte olan teşvik kalemleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.