Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108745
ALTIN
177.456
DOLAR
4.0978
STERLİN
5.8539
EURO
5.0603

Seferberlik devam ediyor

YOZGAT İŞKUR İl Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl ilan edilen ‘Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği’nin devam ettiğini duyurdu.

Seferberlik devam ediyor

YOZGAT İŞKUR İl Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl ilan edilen ‘Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği’nin devam ettiğini duyurdu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
3 Okunma
Seferberlik devam ediyor

İl Müdürü Taner Yıldız, milli istihdam seferberliğinin ikinci faz tanıtım toplantısının Cuma günü yapılacağını bildirdi. İl Müdürü Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygulanmaya başlanan teşviklerin, bu yıl da kapsamının genişletileceğini ifade etti. İl Müdürü Yıldız, bu yıl imalat ve bilişim harici sektörlerde teşviklerin aynen devam ettiğini, asgari ücretli için oluşacak sigorta pirimi ve vergisinin tamamının devlet tarafından ödeneceğini belirtti. Taner Yıldız, “İşverenlerimiz ise sigortalının 5 bin 412’ye kadar olan prim esas kazanç tutarı içi ödeyecekleri 2 bin 029 liraya kadar olan sigorta primi İŞKUR tarafından ödenecek” dedi.
Bu yıl ilk defa uygulanacak olan “Bir senden, bir benden teşviki” ile imalat yapan küçük esnafların da unutulmadığını ifade eden Taner Yıldız, “Tüm bu teşviklerin ayrıntıları Sayın Valimizin teşrifleriyle Cuma günü saat 15.00’de İl Kültür Müdürlüğü salonunda yapacağımız toplantıyla detaylı anlatılacaktır. İşveren ve işveren temsilcilerimiz başta olmak üzere tüm iş dünyası ve vatandaşlar toplantımıza davetlidir” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yatırım için geliyorlar
Yatırım için geliyorlar
ESNAFA CAN SUYU
ESNAFA CAN SUYU
Esnafa 'nefes' kredisi
Esnafa 'nefes' kredisi
3 ayda 466 işyeri açıldı
3 ayda 466 işyeri açıldı
BEYANNAME DÖNEMi
BEYANNAME DÖNEMi
Ziraat’ten yastık altı çağrısı
Ziraat’ten yastık altı çağrısı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim