Seferberlik devam ediyor

İl Müdürü Taner Yıldız, milli istihdam seferberliğinin ikinci faz tanıtım toplantısının Cuma günü yapılacağını bildirdi. İl Müdürü Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygulanmaya başlanan teşviklerin, bu yıl da kapsamının genişletileceğini ifade etti. İl Müdürü Yıldız, bu yıl imalat ve bilişim harici sektörlerde teşviklerin aynen devam ettiğini, asgari ücretli için oluşacak sigorta pirimi ve vergisinin tamamının devlet tarafından ödeneceğini belirtti. Taner Yıldız, “İşverenlerimiz ise sigortalının 5 bin 412’ye kadar olan prim esas kazanç tutarı içi ödeyecekleri 2 bin 029 liraya kadar olan sigorta primi İŞKUR tarafından ödenecek” dedi.

Bu yıl ilk defa uygulanacak olan “Bir senden, bir benden teşviki” ile imalat yapan küçük esnafların da unutulmadığını ifade eden Taner Yıldız, “Tüm bu teşviklerin ayrıntıları Sayın Valimizin teşrifleriyle Cuma günü saat 15.00’de İl Kültür Müdürlüğü salonunda yapacağımız toplantıyla detaylı anlatılacaktır. İşveren ve işveren temsilcilerimiz başta olmak üzere tüm iş dünyası ve vatandaşlar toplantımıza davetlidir” şeklinde konuştu.