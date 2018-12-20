Sanayiciler bilgilendirildi

Yıldız, “Kurumuzun asli görevleri arasında yer alan istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bununla birlikte işgücü piyasasının lokomotifi konumunda bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işverenlerimizi ziyaret ederek ilimizin işgücü piyasasını daha canlı hale getiriyoruz” dedi.



Ziyaretlerde işverenlerle bir araya gelen Yıldız, istihdamı artıracak politikaların belirlenmesi ve işverenlerimizin teşvik ve desteklerden yararlanmaları hususunda azami derecede gayret sarf edildiğini dile getirdi.

İşverenlerin 2019 yılına umutla baktığını ifade eden Yıldız, Bu çerçevede İl Müdürlüğü olarak işverenlere olan desteğin aralıksız bir şekilde devam ettirdiklerinin altını çizdi.

