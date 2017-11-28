-Sanayici sorunlarını anlattı

Heyet üyeleri, Yozgat’ta ihracat yapan firmalardan Erayna Otomotiv Sanayi Fabrikası, Yerköy ilçesinde faaliyet gösteren Kale Seramik Gurubu, Pek Kardeşler Biçerdöver, Eren Çorap, Garanti Giyim, Kahraman Çelik Makas, Erensan Isı Sanayi, Özel Kazan Isı Sanayi, Yozgat Kraft Torba fabrikalarını gezdi. İthalat Genel Müdür Yardımcısı Ferüdün Başer, İhracat Daire Başkanı Ahmet Canlı, EAD Daire Başkanı Murat Ertekin, Dış Ticaret Uzmanı Fundagül Bacı, Dış Ticaret Uzmanı Nart Baybers, Dış Ticaret Uzmanı Fatih Turgay Eldem, İhracatçılar Birliği Temsilcisi Uzmanı Mahmut Oğuzhan’dan oluşan heyete, Yozgat OSB Müdürü Erdoğan Öztürk, Yozgat TSO Özel Kalem Müdürü Cihangir Taşdemir eşlik etti. Yapılan görüşmelerde, işletme rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları, yatırım teşvik mevzuatı kapsamında uygulanan destekler, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik destekler, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirme, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri konularında detaylı bilgileri verildi. Ayrıca firma temsilcilerinin birebir sorularını cevaplandırıldı. Heyet Başkanı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Ferüdün Başer, “Bakanlık olarak sık sık saha çalışmalarımız olmakta. Bizim için önemli olan firmalarımıza birebir bilgiler vererek Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerden firma sahiplerimizin sonuna kadar yararlanmasını sağlamaktır. Günümüzde doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmak çok önemlidir. Bir takım destekleri kullanarak işletmelerin büyümesi ve ihracatlarının artması hem bizler hem de ülke ekonomimiz için çok önemlidir. Bugün burada yaptığımız ziyaretler ülke genelinde de sürmektedir’’ dedi.

DEVLET DESTEKLERİ ANLATILDI

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Alakoç, Meclis Başkanı Sinan Çelik ile birlikte Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Alakoç, “Bakanlığımızdan iki talebimiz var. İlimizin eksiklerinde birisi Gümrük Müdürlüğüdür. Sadece Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımızın yıllık ihracatı 450 milyon Türk lirasıdır. Bu rakamda ilimizde bu müdürlüğün açılabilmesi için yeterli olduğu kanaatindeyiz. Bir diğer ve en husus ise Yozgat’ın teşvik sıralamasında 6. Sırada yer alması gerekirken 5. Sırada yer alıyor olması. Bu konuyu gerek bizler gerekse sanayicilerimiz her platforma dile getirdiler. Bakanlığımızın gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz” dedi.