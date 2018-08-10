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Sakarya ile köprü kurduk

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesi için öncelikle ayrışma ortamının yok edilip ortak hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak, bu düşünceden hareketle Ticaret ve Sanayi Odalarına istişare ziyaretleri planladıklarını söyledi.

Sakarya ile köprü kurduk

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesi için öncelikle ayrışma ortamının yok edilip ortak hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak, bu düşünceden hareketle Ticaret ve Sanayi Odalarına istişare ziyaretleri planladıklarını söyledi.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Sakarya ile köprü kurduk

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Tokat, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyarette bulundu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek karşılıklı istişarelerde bulunarak Odalarda üretilen hizmetler, ileriye dönük hedefler ve iki bölge Odası arasında işbirliği fırsatları değerlendirilerek sektörel işbirliği çalışmaları yapılmasının önemine değinildi. Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Odaların birbirleriyle iletişimin daha kuvvetli hale gelmesinin iller arası ticaretin güçlenmesine vesile olacağını belirterek “Ortak amacımız ticaret erbaplarımıza layıkıyla hizmet edebilmek. Bu gibi ziyaretlerin iller arası ticaretin gelişmesine vesile olacağı gibi Odalar arası da hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Çelik, Ticaret ve Sanayi odaları ile iletişimin güçlendirilmesi, işbirliği fırsatlarını değerlendirmek ve bölgesel olarak iş dünyası temsilcileri ile birlikteliği ülke geneline yaymak adına bu tür ziyaretlerin önemine vurgu yaptı. Ticaret ve Sanayi odaları arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek için çalışmalar yapacaklarına dikkat çeken Çelik, aynı zamanda yatırım ve istihdam hamlesi içerisine giren Yozgat’ın avantajlarını paylaşacaklarını kaydetti.

Türkiye ve dünyanın bugün geldiği nokta itibariyle tek çıkar yolun ülkeye her zamankinden daha çok sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Çelik, Türkiye’de sanayileşen kentler olduğunu, tarım, üretim ve ihracat çıktıları ile bölgelerine ve ülkeye ciddi oranda katkı sunduklarını” bildirdi. Çelik, Sakarya’nın gelişmesini sürdüren önemli bir sanayi kenti olduğuna vurgu yaparak, Yozgat ile Sakarya’nın birliktelik kurarak, karşılıklı projeler hazırlamayı amaçladıklarını belirtti. Yozgat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik ve Ömer Faruk Tokat’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, en kısa zamanda iadeyi ziyarette bulunacaklarını belirterek teşekkür etti.

Başkan Altuğ konuşmasında, ülke olarak ekonomik gücü sürekli ve istikrarlı hale getirebilmek adına üretmek ve dünyaya pazarlamak gerektiğinin altını çizdi.

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