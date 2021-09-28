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Rusya iade etti

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), 2021 yılı başından bu yana Türkiye’den götürülen 434 parti bitkisel ürünün Rusya’ya girişine izin verilmediğini duyurdu.

28 Eylül 2021 Salı 00:26
Rusya iade etti

Ajanstan yapılan açıklamada, "kurumun Türk muhatapları ve basında yer alan haberlerde kararların politik olduğu yorumların'' nedeniyle böyle bir bilgilendirme yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.  Açıklamada, 1 Ocak-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye’den Rusya’ya götürülen 434 parti bitkisel üründe ''zararlı madde tespit edildiği'' ifade edildi. Denetim yapılan ürünlerin mandalina, portakal, nar, şeftali, nektarin, erik, üzüm, kayısı, armut, ayva, limon, greyfurt, hurma, vişne, biber, domates, kabak, çilek, karnabahar, roka, kırmızı lahana, kavun ve elma olduğu kaydedildi.  Ay bazında bakıldığında Ocak ayında 81, Şubat'ta 51, Mart'ta 88, Nisan'da 53, Mayıs'ta 37, Haziran'da 33, Temmuz'da 36, Ağustos'ta 40, 19 Eylüle kadar ise 15 parti üründe zararlı maddelere rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

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