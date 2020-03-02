REKORTMENLER BELLi OLDU

YOZGAT Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, 2018 vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, Yozgat İlinde en fazla gelir/kazanç beyan eden, ödeyen mükelleflerin belli olduğunu açıkladı.

YOZGAT Yibitaş Çimento Fabrikası'nın açılışı Rahmetli Necmettin Erbakan tarafından yapılmıştı.Yibitaş Çimento Fabrikası ile birlikte bağlı kuruluşları Yozgat ekonomisinde, ticaretinde ve istihdamında önemli bir yer edindi. Her yıl, yatırım dönemleri dışında Yozgat'ta en fazla vergi ödeyen, en fazla istihdam sağlayan kuruluş olma özelliğini taşıdı.

Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, 2018 vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, Yozgat İlinde en fazla gelir/kazanç beyan eden, ödeyen mükelleflerin belli olduğunu açıkladı. Defterdar Yıldıraner, ‘’Sahibi bulundukları emek ve sermayelerini ilimiz ekonomisinin emrine tahsis ederek mal ve hizmet üretimi yapan, ilimize iş imkanı sağlayan, yaptıkları veya imal ettikleri mal ve hizmeti rekabet koşullarında iç ve dış pazarlara satma becerisini gösteren ve bütün bu faaliyetleri sonucunda hazinemize vergi ve sigorta adı altında kaynak aktararak Devletimize karşı olan yükümlülüklerini yerine getiren başta ekli listedeki mükelleflerimiz olmak üzere tüm mükelleflerimizi kutluyor, teşekkürlerimle birlikte hayırlı ve bol kazançlar elde etmelerini temenni ediyorum’’ dedi.

BAŞKAN DA

REKORTMEN

Yozgat’ta 2018 yılı kazanç/gelirleri doğrultusunda verdikleri beyanlar ile en fazla Vergi tahakkukunda bulunan mükelleflerden ilk 10’a giren isimler arasında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de yer aldı. Yozgat Noteri Serpil Ağca rekortmenlerin ilk sırasında yer alırken, Yeminli Mali Müşavir Selehattin Şenliler, Yozgat Noteri ile birlikte önceki dönemlerde olduğu gibi ilk 10 arasındaki yerini korudu. İkinci sırada yer alan rekortmen ismini açıklanmasını istemedi, Şenliler üçüncü sırada yer aldı. Yozgat Belediye Başkanı Köse, dördüncü sıradan listeye giren isim oldu. Akdağmadeni ilçesinden Eczacı Atilla Turan, Yerköy’den İşadamı Necip Tamer, Köse’yi takip eden isimler oldu. 7’inci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Yozgat’tan İşadamı Hasan Bulut, Boğazlıyan Noteri Sevim Arık ilk 10’a giren isimler oldu. 10’uncu sıradaki mükellefte isminin açıklanmasını istemedi.

KURUMLAR

VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Mükellefleri arasında ilk 10’da yer alan şirketlerin önemli bölümü de önceki yıllardan tanıdık isimler oldu. Eryılmazlar Grup üç ayrı şirketi ile ilk 100 mükellef arasında ilk sıralarda yer aldı. Hüseyin Eryılmaz’ın Grup Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı şirketlerden Eryılmazlar Metal Sanayi Şirketi en fazla vergi veren mükellef olarak ilk sırada yer alırken, aynı gruba dahil Eryılmazlar Çelik Demir Yapı Malzemeleri Şirketi 2018 yılı gelir beyanıyla 5’inci sırada, Eryılmazlar Demir Çelik şirketi ise 11’inci sırada yer aldı.

LİSTENİN GEDİKLİSİ

Yozgat’ta Kurumlar Vergisi sıralamasında ilk 10’un gediklilerinden Yibitaş İşçi Birliği ikinci sırada yer alırken, Hüseyin Coşkun ve Yusuf Bektaş’ın başkanlığını yaptığı şirketlerde ilk 10 arasındaki yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanlığını Hüseyin Coşkun’un yaptığı şirketlerden Coşkunlar Taşıt Muayene İstasyonu üçüncü sırada yer aldı. Coşkun İnşaat Malzemeleri şirketi 26, Coşkunlar Motorlu Araçlar ve Akaryakıt 39, Pilot Tr Hobby Bilişim 58’inci sırada en fazla vergi ödeyen şirketlerden oldu. İlk 10’un gediklilerinden Yusuf Bektaş’ın başkanlığını yaptığı Yusuf Bektaş Gıda şirketi 8’inci sırada yer aldı. Sorgun ilçesinde faalitini sürdüren Ömer ve Orhan Kayhan’ın yönetimindeki Kamar Gıda şirkteti ilk f0 şirket arasında 4’üncü sırada bulunuyor. 5’inci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemezken, bu şirketi Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, ERS Group, Sorgun Önal Yapı Denetim, Yönetim Kurulu Başkanlığını Hanifi Kızıltaş’ın yaptığı Yozgat Gözüpekoğulları İnşaat şirketi takip etti.

LİSTENİN GEDİKLİLERİ: Hüseyin Coşkun ve Yusuf Bektaş, Yozgat'ta iş yaşamları süresince vergi rekortmenleri sıralamasında hep ilk sıralarda yer aldı. Yozgat'ın en eski vergi roketmeni Coşkun ve Bektaş, aynı zamanda çok samimi arkadaş...