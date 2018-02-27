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Rapor hazırlandı

KALKINMA Planı Hazırlıklarında Yozgat, Sivas ve Kayserili kadın ve gençlerin alınan görüşleri rapor haline getirildi.

Rapor hazırlandı

KALKINMA Planı Hazırlıklarında Yozgat, Sivas ve Kayserili kadın ve gençlerin alınan görüşleri rapor haline getirildi.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Rapor hazırlandı

Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler ve izlenecek stratejiler konusunda bölgelerdeki temel paydaşların katkılarının alındığı 11. Kalkınma Planı İl Toplantıları kapsamında, Yozgat, Sivas ve Kayseri’de kadın ve gençlerin görüşleri alındı. Önceden belirlenen 17 öncelik üzerinde puanlama yaparak, bu öncelikler 5’e indirildi. Katılımcılar daha sonra, bu 5 önceliğin destekleyici politikalarını tespit etti. Katılımcılar gruplar halinde, kendilerine verilen politika konuları üzerinde tartışarak, bunların nasıl hayata geçirilebileceğini dair istişarelerde bulundu. Toplantılarda elde edilen sonuçlar, her bir alt-öncelik için en fazla beş madde olmak üzere özetlenerek rapor haline getirildi. Bu arada, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Ömer Bilen başkanlığında, bakanlık bürokratları ve Ajans uzmanlarının katılımıyla yatırım destek ofisleri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

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