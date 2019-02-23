Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307

Rant ekonomisini bitireceğiz

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, şehirdeki rant ekonomisini bitireceklerini söyledi.

Rant ekonomisini bitireceğiz

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, şehirdeki rant ekonomisini bitireceklerini söyledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
11 Okunma
Rant ekonomisini bitireceğiz

TSO Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ta üretmeden kazanan ranta dayalı bir ekonomi sistemini ortadan kaldıracaklarını belirtti. Başkan Sinan Çelik, rant ekonomisi yerine Yozgat’ta üretim ekonomisini hayata geçireceklerini ifade etti. Dünyanın hiçbir yerinde üretmeden, üretim araçlarını devreye sokmadan para kazanılan bir ticari mantık olmadığını vurgulayan Sinan Çelik, “Üretmeden büyümek söz konusu değildir” dedi.
Yozgat TSO olarak Yozgat’ı üretim ekonomisine dahil etmek için, sermaye sahiplerini üretime yönlendireceklerini ifade eden Çelik, “Amacımız sermaye sahipleri ve mevcutta üretim yapan firmaların üretimini geliştirmek, pazar ağını büyütmek ve bunu yaparken şirketleri daha nitelikli hale getirmektir” dedi.
Yozgat’ta yapılan analizlere göre ciddi sermayesi olan bazı firmaların üretim yapmadığını ancak ekonomik olarak zor durumda olan bazı firmaların ise irili ufaklı üretimler gerçekleştirdiğinin altını çizen Çelik, “Bunun sonucunda rant ekonomisi oluşuyor, para hiçbir zaman üretime girmiyor  bu Yozgat ve Türkiye gerçeğidir. Bu üretime dahil olmayanlar ise her platformda söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Biz de Yozgat’ın kalkınması için üretime geçeceğiz, geçmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Haber: Mustafa TEKER

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Üreten bir şehir olacağız
Üreten bir şehir olacağız
Ucuz ucuz sattılar
Ucuz ucuz sattılar
Beyanname isyan ettirdi
Beyanname isyan ettirdi
YENi HiZMET
YENi HiZMET
KALKINMANIN FiTiLi YAKILDI
KALKINMANIN FiTiLi YAKILDI
iŞSiZ YOZGAT
iŞSiZ YOZGAT
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim