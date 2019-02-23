Rant ekonomisini bitireceğiz

TSO Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ta üretmeden kazanan ranta dayalı bir ekonomi sistemini ortadan kaldıracaklarını belirtti. Başkan Sinan Çelik, rant ekonomisi yerine Yozgat’ta üretim ekonomisini hayata geçireceklerini ifade etti. Dünyanın hiçbir yerinde üretmeden, üretim araçlarını devreye sokmadan para kazanılan bir ticari mantık olmadığını vurgulayan Sinan Çelik, “Üretmeden büyümek söz konusu değildir” dedi.

Yozgat TSO olarak Yozgat’ı üretim ekonomisine dahil etmek için, sermaye sahiplerini üretime yönlendireceklerini ifade eden Çelik, “Amacımız sermaye sahipleri ve mevcutta üretim yapan firmaların üretimini geliştirmek, pazar ağını büyütmek ve bunu yaparken şirketleri daha nitelikli hale getirmektir” dedi.

Yozgat’ta yapılan analizlere göre ciddi sermayesi olan bazı firmaların üretim yapmadığını ancak ekonomik olarak zor durumda olan bazı firmaların ise irili ufaklı üretimler gerçekleştirdiğinin altını çizen Çelik, “Bunun sonucunda rant ekonomisi oluşuyor, para hiçbir zaman üretime girmiyor bu Yozgat ve Türkiye gerçeğidir. Bu üretime dahil olmayanlar ise her platformda söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Biz de Yozgat’ın kalkınması için üretime geçeceğiz, geçmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa TEKER