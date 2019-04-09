Projenin dönüşü başladı

Çelik, Yozgat’ta üretimi yapılan ve pazar bulmak konusunda yetersiz kalan imalatçı firmaları desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın şahsen ilgilendiği projenin Yozgatlı işadamlarına umut olduğunun altını çizdi. Çelik, ‘’Yozgat’a yatırım gelmesi ve özel sektörün büyümesi için adımlar atıldı. Bu kapsamda Çekerek ilçesinde madeni yağ üretim tesisi kurularak ‘Doch Power’ markası aldı altında gerek üstün teknoloji gerekse ekonomik ve yüzde yüz yerli üretim başladı. Araçların motor ömürlerini uzatan, kullanım ömrü uzun ve tüketici dostu motor yağları ilk olarak TÜYAP Automechanika İstanbul fuarında görücüye çıktı. Bu projenin Yozgat ekonomisi için paha biçilemeyecek bir değer olduğu konusunda hem fikir olan Yozgatlı işadamlarımız Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beye şükranlarını ve teşekkürlerini dile getirmektedir’’ ifadelerini kullandı.