PROJELi YATIRIMA DESTEK

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, kırsal alanda yapılacak yatırım projelerinden en fazla yararlanan iller arasında ilk sıralarda bulunan Yozgat’ta 2013-2018 yılları arasında 383 proje için 177,9 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Yozgat’ta en fazla projenin merkez ve bağlı köylerinde uygulanmak üzere hazırlandığı, 130 proje için 27,8 milyon lira hibe desteği verildiği açıklandı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, AB katılım öncesi yardım aracı kırsal kalkınma hibelerini (IPARD) 2011 yılından itibaren yatırımcıların kullanması için çalıştıklarını söyledi. Türker, ‘’Türkiye genelinde Yozgat ilinin de içinde olduğu 42 ilde bu hibeler kullandırılmaktadır. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40-70 arasında hibe verilmektedir. Süt, kırmızı et ve kanatlı yatırımları, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, zanaatkarlık, kırsal turizm, yenilebilir enerji konularında verilen IPARD hibelerinde, kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz’’ dedi. Kadın yatırımcılara sıralamada ilave puan vererek projelerini ön plana çıkartılmasını sağladıklarına vurgu yapan Türker, 40 yaş altı genç yatırımcılara da hayvancılık tedbirinde ilave yüzde 5 hibe sağlandığını anlattı. Yozgat’ın 42 il içinde en fazla hibe ödemesinin yapıldığı iller arasında ilk 9’da bulunduğunu bildiren Türker, Yozgat il genelinde toplam 519 projeye 241.50 Milyon lira hibe desteği sağlandığını bildirdi. Türker, ‘’Bu hibenin 177.90 Milyon lirası ödendi, 63.50 Milyon lirasını ödeyeceğiz. Bu hibeler sayesinde 444.50 Milyon liralık ilimizde yatırım yapıldı’’ diye konuştu.

YATIRIMLAR

Yozgat il genelinde 2013-2018 yılları arasında Yozgat Merkez ve bağlı köylerinde yatırım değeri 50,9 Milyon lira olan 130 projeye 27,8 Milyon lira, Sorgun ilçesinde yatırım değeri 35,3 Milyon lira olan 76 projeye 19,9 Milyon lira ödendi. Sarıkaya’da yatırım değeri 87,9 Milyon lira olan 67 projeye 47,2 Milyon lira, Boğazlıyan’da 65,4 Milyon lira değerindeki 54 projeye 35,5 Milyon lira, Akdağmadeni’nde 44,6 Milyon lira proje bedelli 47 projeye de 24,9 Milyon lira destek verildi. Yerköy ilçesinde 63,6 Milyon lira değerinde 37 proje hazırlandı, hayata geçirilmesi için 34,8 Milyon lira ödendi. Şefaatli’de 17,6 Milyon lira proje bedelli 37 projeye 10,5 Milyon, Çandır’da 30,2 Milyon lira bedelli 16 projeye 15,8 Milyon lira verildi. Çayıralan ilçesinde 7,8 Milyon lira bedelli 13 projeye 3,9 Milyon, Çekerek’te 14,8 Milyon lira bedelli 11 projeye 7,6 Milyon, Yenifakılı’da 7,6 Milyon lira bedelli 10 projeye 4 Milyon lira ödendi. Yozgat’ta en az proje üreten üç ilçeden Aydıncık’ta 4,6 Milyon lira bedelli 9 projeye 2,5 Milyon, Kadışehri’nde 6,3 Milyon lira bedelli 6 projeye 3,3 Milyon, Saraykent’te 8,3 Milyon bedelli 6 projeye 4,3 Milyon hibe destek sağlandı.

SÜRE UZATILDI

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı-10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, kırsala yönelik besi ve süt hayvancılığından kanatlı yetiştiriciliğine, meyve ve sebze ürünlerinden su ürünlerinin işlenmesine kadar çeşitli alanlardaki projelere ilişkin başvuru sürelerinin uzatıldığını bildirdi. Koordinatör Türker, son başvuru tarihinin daha önce 26 Mart 2021 olarak açıklandığını hatırlatarak, ''Bu tarih 9 Nisan 2021 tarihine uzatıldı. Saat 18.00'e kadar başvurular alınacak. Çevrim içi başvuru sistemi bu tarihte kapanacaktır. Yatırımcılarımız buna dikkat etmeledir'' ifadelerini kullandı. •HABER MERKEZİ•