Proje Sözleşmeleri imzalandı

Destek almaya hak kazanan projelerden, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvuru sahibi olduğu proje ile kurum yerleşkesi fizibilite çalışmasının yapılacağı bildirildi. Sorgun Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu, ‘Sorgun Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Sanayi Bölgesi Projesi’ ile Sorgun ilçesine 100 büyükbaş işletme kapasiteli OSB kurulması, bölgenin yem giderleri karşılayabilmek için modern sulama sistemli yem bitkisi ekiliş alanları oluşturulmasının fizibilitesinin yapılacağı kaydedildi. Çekerek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan ve destek almaya hak kazanan ‘Bayındırhüyük Meyve Bahçesi Yatırım Fizibilitesi’ isimli projenin sonucunda, Çekerek ilçesinde 3 bin 180 hektarlık tarım arazisinde meyve bahçelerinin kurulması, elde edilen ürünlerin katma değerini artıracak tesislerin kurulması için gerekli fizibilite çalışması ortaya çıkarılacağı kaydedildi. Projelerin, Yozgat’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini artıracak yatırımları çekmesi, dinamik sektörler olan imalat ve tarım endüstrisi sektörlerine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.