Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1529
ALTIN
469.195
DOLAR
7.2325
STERLİN
11.5748
EURO
8.5999

Piyasa Araştırması yapılacak

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, işgücü piyasası araştırması çalışması gerçekleştirecek. Bugün başlayacak çalışmalar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:29
Piyasa Araştırması yapılacak

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Stratejik Planı gereği yerel düzeyde yılda bir defa işgücü piyasası araştırması gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi. Yıldız, gerçekleştirilecek İşgücü Piyasası Araştırması(İPA) ile ilde istihdam, işsizlik sorununun çözümü için işgücünün yapısı ile sektörler bazında işgücü, niceliği, eğitimi, niteliği hakkında ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bilgi toplanması amacıyla işverenlerin ziyaret edileceğini bildirdi. Yıldız, ‘’Her yıl düzenli olarak yapılan bu araştırmaya bugün itibari ile başladık. Çalışmalarımız 30 Nisan’a kadar sürecek. Bu araştırma kapsamda ilimizde 20’den fazla çalınanı bulunan tüm işverenlerimiz ve örneklem havuzundan alınan diğer işyerleri ile toplamda 206 işverenimiz ile görüşme yapılacak. Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Covit19 salgınının etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla telefon ve mail gibi iletişim araçlarını azami derecede kullanarak uygulamamızı gerçekleştireceğiz’’ dedi. Yıldız, İşgücü Piyasası Araştırmasının İş ve Meslek Danışmanlarınca yapılacağını, işyeri bilgi formunun doldurulacağını bildirdi. Doldurulan formda sorulan soruların analizinin yapılacağını kaydeden Yıldız, ‘’Araştırma mevcut istihdam durumu, açık iş talepleri, gelecek dönemdeki istihdam eğilimleri temininde güçlük çekilen meslekler ve nedenleri gibi işgücü piyasasına genel bir bakış ile değerlendirerek. İlimizin Aktif işgücü Programlarının ihtiyaca uygun planlaması için yön gösterecektir. Bu veriler ile yerel düzeyde işgücü talebinin eğilimleri saptanacak, yılsonunda raporlanarak ilimizin gelecek yılki istihdam politikasına yön verecektir’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Piyasa Araştırması Yapılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GiZLENMEYi TERCiH ETTiLER!
GiZLENMEYi TERCiH ETTiLER!
Kalekim, SPK'ya başvurdu
Kalekim, SPK'ya başvurdu
YHT iLE YEREL EKONOMi DE GELiŞiR
YHT iLE YEREL EKONOMi DE GELiŞiR
PROJELi YATIRIMA DESTEK
PROJELi YATIRIMA DESTEK
ÜRETiM DEVAM EDiYOR
ÜRETiM DEVAM EDiYOR
Engelli hibe başvuruları başladı
Engelli hibe başvuruları başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim