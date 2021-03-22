Piyasa Araştırması yapılacak

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Stratejik Planı gereği yerel düzeyde yılda bir defa işgücü piyasası araştırması gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi. Yıldız, gerçekleştirilecek İşgücü Piyasası Araştırması(İPA) ile ilde istihdam, işsizlik sorununun çözümü için işgücünün yapısı ile sektörler bazında işgücü, niceliği, eğitimi, niteliği hakkında ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bilgi toplanması amacıyla işverenlerin ziyaret edileceğini bildirdi. Yıldız, ‘’Her yıl düzenli olarak yapılan bu araştırmaya bugün itibari ile başladık. Çalışmalarımız 30 Nisan’a kadar sürecek. Bu araştırma kapsamda ilimizde 20’den fazla çalınanı bulunan tüm işverenlerimiz ve örneklem havuzundan alınan diğer işyerleri ile toplamda 206 işverenimiz ile görüşme yapılacak. Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Covit19 salgınının etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla telefon ve mail gibi iletişim araçlarını azami derecede kullanarak uygulamamızı gerçekleştireceğiz’’ dedi. Yıldız, İşgücü Piyasası Araştırmasının İş ve Meslek Danışmanlarınca yapılacağını, işyeri bilgi formunun doldurulacağını bildirdi. Doldurulan formda sorulan soruların analizinin yapılacağını kaydeden Yıldız, ‘’Araştırma mevcut istihdam durumu, açık iş talepleri, gelecek dönemdeki istihdam eğilimleri temininde güçlük çekilen meslekler ve nedenleri gibi işgücü piyasasına genel bir bakış ile değerlendirerek. İlimizin Aktif işgücü Programlarının ihtiyaca uygun planlaması için yön gösterecektir. Bu veriler ile yerel düzeyde işgücü talebinin eğilimleri saptanacak, yılsonunda raporlanarak ilimizin gelecek yılki istihdam politikasına yön verecektir’’ diye konuştu.