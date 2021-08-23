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Piyasa araştırması

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, belirlenen işyerlerine yönelik ‘2021 Yılı 3. Çeyrek Açık İş İstatistikleri’ ile ilgili araştırma çalışmasını sürdürüyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:46
Piyasa araştırması

Çalışmalar 27 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu Kanununa göre İşgücü Piyasa Araştırmalarını kurumumuz gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı içinde 3’er aylık dönemler halinde yaptığımız Açık İş İstatistikleri Araştırmasının üçüncüsünü de bu günlerde gerçekleştireceğiz’’ dedi. Yıldız, Açık İş İstatistikleri ile bölgede faaliyet gösteren işverenlerin personel ihtiyaçlarını belirlediklerini, bununla birlikte işverenlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda kurs ve programlar açarak işgücü piyasasına destek olduklarını söyledi. Yıldız, ‘’Daha etkin hizmet verebilmek, ihtiyaçlarınızı doğru belirlemek adına çeşitli araştırmalar düzenlemekteyiz, her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz işgücü piyasası araştırmamızda sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayız’’ diye konuştu. Yıldız, derlenen verilerin istatistiki amaçla toplandığını, verilerle işletmeye yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti. Yıldız, araştırmanın salgın sürecinde teması en aza indirmek amacıyla mümkün olduğunca online kanallar kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışıldığını da sözlerin ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Piyasa Araştırması
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