Patron oldu

KADEM Yozgat İl Temsilciliği tarafından, İş-Kur Müdürlüğü, Oran Kalkınma Ajansı, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte açılan Girişimcilik Kursunu katılan Cennet Savaş, kurstan mezun olup, belgesini aldı. Yozgat'ın Erdoğan Akdağ Mahallesi Şehir Hastanesi Bulvarı bölgesinde kiraladığı bahçede düzenleme yapan Cennet Savaş, ‘Düşler Bahçesi’ olarak hizmete sundu. Bahçenin açılışına Kadem, İş-Kur, Oran Kalkınma Ajansı, Hizmet İş Sendikası temsilcileri de katıldı.
26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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