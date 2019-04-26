Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94439
ALTIN
244.638
DOLAR
5.9229
STERLİN
7.6438
EURO
6.5994

Patron oldu

YOZGAT’ta açılan kursu tamamlayarak, belgesini alan Cennet Savaş, kendi işinin patronu oldu.

Patron oldu

YOZGAT’ta açılan kursu tamamlayarak, belgesini alan Cennet Savaş, kendi işinin patronu oldu.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
177 Okunma
Patron oldu

KADEM Yozgat İl Temsilciliği tarafından, İş-Kur Müdürlüğü, Oran Kalkınma Ajansı, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte açılan Girişimcilik Kursunu katılan Cennet Savaş, kurstan mezun olup, belgesini aldı. Yozgat'ın Erdoğan Akdağ Mahallesi Şehir Hastanesi Bulvarı bölgesinde kiraladığı bahçede düzenleme yapan Cennet Savaş, ‘Düşler Bahçesi’ olarak hizmete sundu. Bahçenin açılışına Kadem, İş-Kur, Oran Kalkınma Ajansı, Hizmet İş Sendikası temsilcileri de katıldı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Borsa üyeleri bilgi edinecek
Borsa üyeleri bilgi edinecek
Müşavirler Sorgun’da buluştu
Müşavirler Sorgun’da buluştu
Kale’den yeni yatırım
Kale’den yeni yatırım
Ceza yemeyin
Ceza yemeyin
Projenin dönüşü başladı
Projenin dönüşü başladı
Yosiad yönetimi toplandı
Yosiad yönetimi toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim