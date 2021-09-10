Pancar çiftçisi uyarıldı

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, Yozgat’ın şeker pancarı üretimi ile Konya’dan sonra en fazla üretim yapan bir il olduğunu hatırlattı. Güngör, Yozgat’ın bir milyon 640 bin 493 ton şeker pancarı üretimi ile Türkiye şeker pancarı üretiminin yüzde 9.97'lik kısmını karşıladığını kaydetti. Yozgat'ta 253 bin dekar alanda ekim yapıldığını bildiren Güngör, kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde pancar üretiminde verim düşüklüğü yaşanabileceğinin altını çizdi. Güngör, ‘’Şeker pancarında Kuraklık nedeniyle verimi düşük olan çiftçilerimiz kota cezası uygulanmaması için Pancar Bölge Şefliğine başvuruda bulunarak, tespit yaptırmaları gerekmektedir’’ uyarısında bulundu.