Palandöken; ‘Devleti yanımızda hissettik’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın geçmişi ile geleceği arasında yeni nesil oluşturulmasında önemli bir yer aldığını belirterek, pandemi sonrası esnaf ve zanaatkarın içinde bulunduğu sıkıntıları mahallinde görmek üzere daha önce Çorum ve Tokat ziyaretlerinde bulunduğunu, bugün de Yozgat’ta olduğunu söyledi.

Yozgat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Latif Altın ve oda başkanlarıyla bir araya gelen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, oda başkanlarının sorunlarını dinledi. Yaklaşık on beş aydır birçok iş yerinin kapalı veya kısmen kapalı olduğunu hatırlatan Palandöken, ‘’Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde odaların, birliklerin desteklenmesine özen gösterdik. Ekonomik olarak devletin vermiş olduğu katkılarda az değildi. Belki parası azdı sıkıntıları giderecek miktarda değildi ama bildiğiniz üzere devleti yanımızda hissettik. En önemlisi de oydu devlet biliyordu bizim içinde bulunduğumuz sıkıntıları. Bununla ilgili birçok çalışmalar yaptı. Ama tabi yeterli miydi değildi. Sektör bazında düşündüğümüz zaman dünyayla eşleştirdiğimiz zaman sadece ülkedeki pandemi krizi değil, ciğerimiz ormanlar yandı’’ dedi.

Sektörel bazlı düşünüldüğü zaman en başta kahvecilerin pandeminden etkilendiğine dikkat çeken Palandöken, oyun oynanmayınca sıkıntının da hat safhaya çıktığını, diğer sektörlerde kısmı açılmaların olduğunu, gıda sektöründe pek sıkıntının yaşanmadığını aktardı.

Teknolojik gelişme

Palandöken, zincir marketlerin, ulusal marketlerin bu bölgelere girmesinin sorun yarattığını bildirdi, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Meclis açıldıktan sonra gündemin ilk maddesi perakende sektörünü düzenleyen yasa. Bu demek ki bundan sonra artık hem devlet hem de ilgili bakanlıklara verilen talimat doğrultusunda bir çalışma. Esnaf zanaatkarın yeni bir nesle hizmet edebilmesi için sadece bu açılan zincir marketler, AVM’ler değil. İkincisi internet üzerinden alışveriş başladı. Artık esnafında bununla ilgili online sistemde çalışma hayatının düzenlenmesiyle ilgili. Biz Avrupa projelerinden önemli projelere ev sahipliği yaptık. Ama bu kadar hızlı gelişmeyi de hiç hesap edemedik. Bu internet üzerindeki satış normal satışın yüzde 30’ları buldu. O da çok büyük rakam. Esnaf tabi bu teknolojik yapıyla geleneksel yapısından bu elektronik satış sistemine dönmesi hayli zaman alacak. Yeni bir düzenlemeyle elektronik ortamdaki çalışma modelini geliştireceğiz. Diyeceğiz ki gıdacılar, kahveciler, lokantacılar 415 meslek var en önemli sorunlardan bir tanesi de toplu taşımada, servis araçlarında, kamyonlarda mimari yapısında büyük şehirlerde metro var. İllerde hem metro hem toplu taşımalarda taksici esnafın dışında pandemi süreci içerisinde hepsi perişandı.’’

‘Değerli insanlar yetişiyor’

Yozgat’ın değerli insanlar da yetiştirdiğine vurgu yapan Palandöken, ‘’Cumhurbaşkanı yardımcımız Yozgatlı. Dolayısıyla buraya yapılacak yatırımlarla ilgili her görüşmemde sorunları anlattığımda en çok bize yardımcı olan burayla ilgili projelerde Türkiye çapındaki esnaf zanaatkarla ilgili kendisinin de deneyimi var. Dolayısıyla biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Mal kaybı yerine gelecek ama selde ve yangında kaybettiğimiz insanları yerine getirmemiz mümkün değil. Hep ateş düştüğü yeri yakar diyoruz ama dolayısıyla Türkiye’nin her yerinde Dolayısıyla biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Mal kaybı yerine gelecek ama selde ve yangında kaybettiğimiz insanları yerine getirmemiz mümkün değil. Hep ateş düştüğü yeri yakar diyoruz ama dolayısıyla Türkiye’nin her yerinde Yozgatlının çalışkanlığı Yozgatlının leziz yemekleri, Yozgatlının marka oluşu ve dolasıyla Türkiye’nin her sahasında çalışan Yozgatlının çalışkanlığı Yozgatlının leziz yemekleri, Yozgatlının marka oluşu ve dolasıyla Türkiye’nin her sahasında çalışan Yozgatlının bulunduğunu demeden geçmek istemiyorum’’ diye konuştu.

Aşı uyarısı

Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon yakın iş yerinin bulunduğunu hatırlatan Palandöken, konuşmasını şöyle noktaladı: ‘’2 milyon esnaf var. Birden çok meslek yapan insanlar var. Devlet, millet terör belasından da kurtulduktan sonra bu yangın, sel, Türkiye yine bugün ki yapılan destekler bizim için çok az da olsa ama devletle birlikte bu pandemi süreci iyi yönetildi. Aşısız arkadaşımız kalmasın. Şehir efsanelerine inanılmasın. Biz hatta çok güzel afişler yaptırmıştık. Diyoruz biz aşımızı olduk ya siz diyoruz. Aşı karşıtı kesimler kızıyorlar tabi ama şu anda yapacağımız başka bir şey yok. Allah göstermesin bir entübe odasına gideni düşünün ne yapacağız nasıl olacak tedavileri bildiğiniz gibi özel hastanelere gidip yaptırdığınız da 300 civarında devlet hastanelerine gittiğin zaman bir bölümü bedava ama mecbur olduğunuzda yaptırmak istediğiniz zaman uzun sıralara ve haftada bir gün iki gün gitme koruyuculuğu da yok. O sadece o anda hasta olduğunuzu tespit ediyor. Ama aşı çok önemli.’’