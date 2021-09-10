Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1452.67
ALTIN
487.19
DOLAR
8.4444
STERLİN
11.7057
EURO
9.9991

Palandöken; ‘Devleti yanımızda hissettik’

Yozgat’ta oda başkanlarıyla buluşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik olarak devletin sağladığı katkıların az olmadığını, parasal olarak sıkıntıları giderecek miktar olmasa da devleti yanlarında hissettiklerini söyledi.

10 Eylül 2021 Cuma 00:27
Palandöken; ‘Devleti yanımızda hissettik’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın geçmişi ile geleceği arasında yeni nesil oluşturulmasında önemli bir yer aldığını belirterek, pandemi sonrası esnaf ve zanaatkarın içinde bulunduğu sıkıntıları mahallinde görmek üzere daha önce Çorum ve Tokat ziyaretlerinde bulunduğunu, bugün de Yozgat’ta olduğunu söyledi. 
Yozgat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Latif Altın ve oda başkanlarıyla bir araya gelen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, oda başkanlarının sorunlarını dinledi. Yaklaşık on beş aydır birçok iş yerinin kapalı veya kısmen kapalı olduğunu hatırlatan Palandöken, ‘’Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde odaların, birliklerin desteklenmesine özen gösterdik. Ekonomik olarak devletin vermiş olduğu katkılarda az değildi. Belki parası azdı sıkıntıları giderecek miktarda değildi ama bildiğiniz üzere devleti yanımızda hissettik. En önemlisi de oydu devlet biliyordu bizim içinde bulunduğumuz sıkıntıları. Bununla ilgili birçok çalışmalar yaptı. Ama tabi yeterli miydi değildi. Sektör bazında düşündüğümüz zaman dünyayla eşleştirdiğimiz zaman sadece ülkedeki pandemi krizi değil, ciğerimiz ormanlar yandı’’ dedi. 
Sektörel bazlı düşünüldüğü zaman en başta kahvecilerin pandeminden etkilendiğine dikkat çeken Palandöken, oyun oynanmayınca sıkıntının da hat safhaya çıktığını, diğer sektörlerde kısmı açılmaların olduğunu, gıda sektöründe pek sıkıntının yaşanmadığını aktardı. 
Teknolojik gelişme
Palandöken, zincir marketlerin, ulusal marketlerin bu bölgelere girmesinin sorun yarattığını bildirdi, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Meclis açıldıktan sonra gündemin ilk maddesi perakende sektörünü düzenleyen yasa. Bu demek ki bundan sonra artık hem devlet hem de ilgili bakanlıklara verilen talimat doğrultusunda bir çalışma. Esnaf zanaatkarın yeni bir nesle hizmet edebilmesi için sadece bu açılan zincir marketler, AVM’ler değil. İkincisi internet üzerinden alışveriş başladı. Artık esnafında bununla ilgili online sistemde çalışma hayatının düzenlenmesiyle ilgili. Biz Avrupa projelerinden önemli projelere ev sahipliği yaptık. Ama bu kadar hızlı gelişmeyi de hiç hesap edemedik. Bu internet üzerindeki satış normal satışın yüzde 30’ları buldu. O da çok büyük rakam. Esnaf tabi bu teknolojik yapıyla geleneksel yapısından bu elektronik satış sistemine dönmesi hayli zaman alacak. Yeni bir düzenlemeyle elektronik ortamdaki çalışma modelini geliştireceğiz. Diyeceğiz ki gıdacılar, kahveciler, lokantacılar 415 meslek var en önemli sorunlardan bir tanesi de toplu taşımada, servis araçlarında, kamyonlarda mimari yapısında büyük şehirlerde metro var. İllerde hem metro hem toplu taşımalarda taksici esnafın dışında pandemi süreci içerisinde hepsi perişandı.’’
‘Değerli insanlar yetişiyor’
Yozgat’ın değerli insanlar da yetiştirdiğine vurgu yapan Palandöken, ‘’Cumhurbaşkanı yardımcımız Yozgatlı. Dolayısıyla buraya yapılacak yatırımlarla ilgili her görüşmemde sorunları anlattığımda en çok bize yardımcı olan burayla ilgili projelerde Türkiye çapındaki esnaf zanaatkarla ilgili kendisinin de deneyimi var. Dolayısıyla biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Mal kaybı yerine gelecek ama selde ve yangında kaybettiğimiz insanları yerine getirmemiz mümkün değil. Hep ateş düştüğü yeri yakar diyoruz ama dolayısıyla Türkiye’nin her yerinde Dolayısıyla biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Mal kaybı yerine gelecek ama selde ve yangında kaybettiğimiz insanları yerine getirmemiz mümkün değil. Hep ateş düştüğü yeri yakar diyoruz ama dolayısıyla Türkiye’nin her yerinde Yozgatlının çalışkanlığı Yozgatlının leziz yemekleri, Yozgatlının marka oluşu ve dolasıyla Türkiye’nin her sahasında çalışan Yozgatlının çalışkanlığı Yozgatlının leziz yemekleri, Yozgatlının marka oluşu ve dolasıyla Türkiye’nin her sahasında çalışan Yozgatlının bulunduğunu demeden geçmek istemiyorum’’ diye konuştu.
Aşı uyarısı
Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon yakın iş yerinin bulunduğunu hatırlatan Palandöken, konuşmasını şöyle noktaladı: ‘’2 milyon esnaf var. Birden çok meslek yapan insanlar var. Devlet, millet terör belasından  da kurtulduktan sonra bu yangın, sel, Türkiye yine bugün ki yapılan destekler bizim için çok az da olsa ama devletle birlikte bu pandemi süreci iyi yönetildi. Aşısız arkadaşımız kalmasın. Şehir efsanelerine inanılmasın. Biz hatta çok güzel afişler yaptırmıştık. Diyoruz biz aşımızı olduk ya siz diyoruz. Aşı karşıtı kesimler kızıyorlar tabi ama şu anda yapacağımız başka bir şey yok. Allah göstermesin bir entübe odasına gideni düşünün ne yapacağız nasıl olacak tedavileri bildiğiniz gibi özel hastanelere gidip yaptırdığınız da 300 civarında devlet hastanelerine gittiğin zaman bir bölümü bedava ama mecbur olduğunuzda yaptırmak istediğiniz zaman uzun sıralara ve haftada bir gün iki gün gitme koruyuculuğu da yok. O sadece o anda hasta olduğunuzu tespit ediyor. Ama aşı çok önemli.’’
 

Anahtar Kelimeler:
Palandöken; ‘Devleti Yanımızda Hissettik’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pancar çiftçisi uyarıldı
Pancar çiftçisi uyarıldı
Fuar dün kapandı
Fuar dün kapandı
Fuar ilgi odağı oldu
Fuar ilgi odağı oldu
Göz Dolduran Çalışma
Göz Dolduran Çalışma
FUAR YARIN AÇILIYOR
FUAR YARIN AÇILIYOR
Piyasa araştırması
Piyasa araştırması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim