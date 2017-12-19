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OSB’ye yeni yatırım

TÜRKİYE’de 10 firma arasında gösterilen Dönsa Tekstil, Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmak üzere fizibilite çalışması yaptı.

OSB’ye yeni yatırım

TÜRKİYE’de 10 firma arasında gösterilen Dönsa Tekstil, Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmak üzere fizibilite çalışması yaptı.

19 Aralık 2017 Salı 07:00
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OSB’ye yeni yatırım

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç’ın işadamlarına Yozgat’a yatırım yapması konusunda yaptığı davete karşılık veren firmanın temsilcileri Yozgat’a geldi. İstanbul’da dev tesislerde çorap üretimi yapan Dönsa Tekstil, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde ikinci bir fabrika kurma kararı aldığı belirtildi. Yatırım için Yozgat’a gelen firma ortaklarından Davut Babayiğit ve Erol Güzelocak, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti, arsa tahsis sözleşmesi imzaladı. Vali Yurtnaç, dev yatırımı yapmak için Yozgat’ı seçen fabrika ortaklarına teşekkür etti. Vali Yurtnaç, Yozgat’a yatırımcı çekmek, istihdamı artırmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Vali Yurtnaç, “Yozgat’ta istihdamı artırmak ve yatırımcıları ilimize çekmek adına iki defa iş adamları zirvesi düzenledik. Birincisinde Yozgat dışında yaşayan, ikincisinde ise yurt dışında yaşayan Yozgatlı iş adamlarımızı ilimize davet ettik’’ dedi. 
Vali Yurtnaç, Yozgat’ın potansiyelini, yatırım desteklerini, devletin vermiş olduğu teşvikleri iş adamlarına anlattıklarının altını çizdi. Toplantıların ardından boş durmadıkların, iş adamlarını ziyaret ederek, faaliyetlerini yerinde gördüklerini hatırlatan Vali Yurtnaç, ‘’Görüşmelerde bulunduğumuz ve işadamları zirvesine katılan çeşitli firma yetkilileri ilimize gelerek OSB’de incelemede bulundular. Yatırımlarının bir kısmını ilimize yapmayı düşünüyorlar. İlk somut adımı ise arsa tahsis sözleşmesi imzaladığımız Dönsa Tekstil attı. Yozgat’ın istihdamına katkıda bulunacaklar. Yozgat orta vadede çok hareketli bir il olacaktır. Tüm gayretimiz bu yönde. Hedeflerimiz doğrultusunda inşallah Yozgat’ta çalışma gayretinde olan işçiler için iş alanlarının açılmasına gayret ediyoruz. Yine OSB de faaliyetlerine devam eden Garanti Giyim yeni yatırım kararı aldı ve ek 300 kişiye istihdam sağlayacak. Burada Yozgatlıların çeşitli eğitimler alıp, yeni iş alanlarında organizede çalışmaya niyetli olmaları gerekiyor” diye konuştu.
700 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik arsa üzerinde 10 bin metrekare kapalı alan yapmayı amaçlayan firma, Yozgat’ta ürettiği çorapları başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir köşesine ihraç edecek.  Hafriyat çalışmalarını 2018 yılına girmeden bitirmeyi hedefleyen firma Nisan ayı ile birlikte üretime başlayacak. İlk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak olan firma, ilerleyen yıllarda kapasiteyi artırarak 700 kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor.
ÇORAPTA MARKA OLACAK 
Firma ortaklarından Erol Güzelocak, 1987 yılında Dönsa Çorap İmalat Şirketi olarak çorap sektörüne ilk adımı atarak, şirket bünyesine 2001 yılında Vasi Tekstil firmasını da dahil ederek, kısa sürede yaptıkları ihracatla Türkiye'nin en seçkin ihracatçıların arasına girdiklerini anlattı. Güzelocak, ‘’Yaklaşık 10 bin metrekare alanda faaliyet gösteren fabrikamız tam donanımlı kapasite ve son teknoloji ile en iyi hizmeti vermektedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde yapmış olduğumuz çoraplar giyilmektedir. Ar-ge çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Üretimlerimizin tasarımlarının tamamı kendimize aittir. Moda merkezleri oluşturduk ve çorap modasını biz belirliyoruz. Yozgat’a kuracağımız tesisimiz modanın merkezi olacak. Dünya çorap üretiminde ülkemiz Çin’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Bizde ülkemizde ilk on firma arasındayız” şeklinde konuştu.
Güzelocak, ihracat rakamlarına göre, ülkemizde çorap sektöründe 10’uncu sırada yer aldığımızın altını çizdi. Güzelocak, ‘’Kendi markamızın yanında dünyanın tanınmış markaları için çoraplar yapıyoruz. Alman ligi ile anlaşmalarımız var. Yozgat’a kuracağımız tesisimizde üretilen çoraplar Alman ligi futbolcuları dahil birçok ligde futbolcular tarafından giyilecek. Her kesime hitap eden, her model çoraplar Yozgatlı işçilerimizin ellerinden çıkacak. Yozgat’tan dünyanın her yerine çorap ihracatı yapılacak” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 19.12.2017 11:56
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