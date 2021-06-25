OSB’de işveren bilgilendiriliyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işverenlere yönelik bilgilendirme, açılan kurslarda kursiyerlerin çalışma durumlarının denetimi gibi konularda ziyaretler devam ediyor.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ hakkında işverenleri bilgilendirirken, Covid19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verilen desteğin, ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdürüleceğini, böylece istihdamın korunmaya devam edileceğini söyledi. Yıldız, Normalleşme Desteği kapsamında, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvurarak yeni koronavirüs (Covid19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlandığını bildirdi. Yıldız, teşvik ile 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında, aylık bin 341,56 lira destek sağlanacağını anlattı. İşverenlerin başvuru esnasında izlemesi gereken adımlar hakkında bilgi veren Yıldız, ‘’Normalleşme Desteğine başvuru yapacak işverenlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak, e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecektir’’ dedi. Covid19 pandemi sürecinde işçi ve işverenin yanında olmaya devam edileceğini kaydeden Yıldız, İŞ-KUR İl Müdürlüğü olarak tüm işverenlere yardımcı olmaya devam ettiklerinin de altını çizdi.