Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1411
ALTIN
496.502
DOLAR
8.7012
STERLİN
12.1115
EURO
10.3818

OSB’de işveren bilgilendiriliyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, işverenlere ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ve ‘Normalleşme Desteği’ hakkında bilgi verdi.

25 Haziran 2021 Cuma 00:31
OSB’de işveren bilgilendiriliyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işverenlere yönelik bilgilendirme, açılan kurslarda kursiyerlerin çalışma durumlarının denetimi gibi konularda ziyaretler devam ediyor. 
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ hakkında işverenleri bilgilendirirken, Covid19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verilen desteğin, ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdürüleceğini, böylece istihdamın korunmaya devam edileceğini söyledi. Yıldız, Normalleşme Desteği kapsamında, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvurarak yeni koronavirüs (Covid19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlandığını bildirdi. Yıldız, teşvik ile 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında, aylık bin 341,56 lira destek sağlanacağını anlattı. İşverenlerin başvuru esnasında izlemesi gereken adımlar hakkında bilgi veren Yıldız, ‘’Normalleşme Desteğine başvuru yapacak işverenlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak, e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecektir’’ dedi. Covid19 pandemi sürecinde işçi ve işverenin yanında olmaya devam edileceğini kaydeden Yıldız, İŞ-KUR İl Müdürlüğü olarak tüm işverenlere yardımcı olmaya devam ettiklerinin de altını çizdi. 

Anahtar Kelimeler:
OSB’de Işveren Bilgilendiriliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faz 2 başvuruları başladı
Faz 2 başvuruları başladı
Muhasebeciler fedakârca çalışıyor
Muhasebeciler fedakârca çalışıyor
Başkandan Esnaf Ziyareti
Başkandan Esnaf Ziyareti
Ziyaret meyvelerini veriyor
Ziyaret meyvelerini veriyor
Esnaf sevindi
Esnaf sevindi
Hızlı Destek Programı
Hızlı Destek Programı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim