OSB de Kayseri’ye bağlandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Bölge Koordinatörü oldu. Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgeleriyle etkili ve dinamik kurumsal iletişimi güçlendirmek, sorunların yerinde tespitini sağlamak, çözüm önerileri geliştirmek, yönetim kurulları arasında koordinasyon sağlamak amacıyla bölge koordinatörlükleri kuruldu. Kayseri OSB Başkanı Nursaçan ise, Yozgat ile birlikte 6 ilde bulunan 21 OSB’nin bölge koordinatörü olarak görevlendirildi. Nursaçan, "OSB’ler ülkemizin üreten gücüdür. OSB'ler, yeni yatırımların yapılması, istihdamın ve ihracatın artırılması, planlı ve düzenli sanayileşmeyle kentleşme ve çevre politikaları açısından da etkin bir politika uygulama aracı durumundadır. Yeni görevlendirmeyle söz konusu vilayetlerimizdeki OSB'lerle yeni çalışmalar için bir araya geleceğiz" dedi.