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Ortak akıl çağrısı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat ziyareti ve il kongresinde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Ortak akıl çağrısı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat ziyareti ve il kongresinde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Ortak akıl çağrısı

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yozgat’a gerçekleştirdiği 15’inci ziyaret ile verdiği önemi bir kez daha gösterdiğine dikkat çekerek, Yozgat’ın üretim merkezine dönüşmesi için de gerekli çalışmaların yapılması çağrısında bulundu. Çelik, hızlı tren, havaalanı, bölünmüş yol çalışmalarıyla Yozgat’ın nakliye sorununu ortadan kaldıracak adımların atıldığına değinerek, yatırım ve üretime devletimizin verdiği ciddi olanaklar bulunduğuna değindi.  Yozgat’ın Mersin ve Samsun limanına yakınlığının avantaj olduğunu vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yozgat’ın göç başta olmak üzere ciddi sorunları, sıkıntıları olduğuna değindiğine vurgu yaptı. Çelik, “Devlet yol, hızlı tren, eğitim ve sağlık yatırımları yaparak gerekli altyapıyı oluşturuyor.  Yozgat’a yatırımcı çekmek için de ortak akıl eksenli çalışma yapmamız gerekiyor” dedi.

Çelik, 2018-2019 yıllarının Yozgat için çok önemli olduğunu, hükümet projeleriyle Yozgat yatırım üsttü olma yönünde ciddi yatırım hamleleri içerisine girdiğinin altını çizdi. Çelik, ‘Bu yatırımların alt yapıları iyi hazırlanması gerekmektedir. Bu alt yapıların hazırlanmasında STKlara ciddi görevler düşmektedir. Siyasiler ve bürokratlar bu konuda iyi yönlendirilmeli ve destek olunmalıdır. Seçimlerde yaşanılan kutuplaşma, gerilim ve ayrışım siyasetinden en fazla esnafımız ve ticaret yapan insanımız, dolayısıyla da Yozgat zarar görmüştür. Birlik ve beraberliğin olmadığı yerde kalkınmadan, gelişmeden, ticaretten söz etmek mümkün değildir’ diye konuştu.

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