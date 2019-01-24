ORAN DESTEKLiYOR

2018 yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi’nde değerlendirmeye tabi tutulan projelerden Yozgat ile birlikte Kayseri ve Sivas ilinden yapılan projeler içerisinden toplamda 24 proje desteklenmeye uygun görüldü. Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ‘Özler Yeraltı Şehri Uygulama’ Projesi ile birlikte Çekerek ve Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ayrı ayrı hazırladığı ‘Yönetim ve İletişim Eğitimi’ projeleri, Kadışehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ‘Çiftçilere İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi’ projesine mali destek verileceği kaydedildi. Kurumdan yapılan duyuruda, sözleşme imza süreci, başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanması ile başladığı, 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 18:00’de sona ereceği hatırlatıldı. Bu süre zarfında sözleşme imzalamayan başvuru sahiplerinin destek alma haklarını kaybedecekleri uyarısı yapıldı. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirim yapılacağı bildirildi. Duyuruda, ‘Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını 2018 Teknik Destek sözleşme belgeleri açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere sunmaları gerekmektedir. Teknik Destek Programı’nda faydalanıcı kurum/kuruluşun başvurusunda belirttiği veya sözleşmede belirtilen geçici uzman/danışman/eğitim süresi Ajans tarafından yeniden düzenlenebilmektedir. Bu sebepten, destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin müfredat revizyonu ile ilgili Ajans’tan yapılan bilgilendirmeleri dikkate almaları gereklidir’ görüşüne yer verildi.