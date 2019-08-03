ORAN'dan 60 Milyon

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığını devralan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde ülkemizdeki tüm Kalkınma Ajanslarının 2019 yılı teması olarak ‘Geleceğim Mesleğim’ sloganı altında mesleki eğitimin altyapısının ve niteliğinin geliştirilmesi olarak belirlendiğini söyledi. Ayhan, Bu doğrultuda ORAN olarak Kayseri, Yozgat ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile bir süredir devam eden çalışmalar neticesinde 2019 yılı eğitim-öğretim yılının başlaması ile beraber eğitim, konferans, okul eşleşmeleri, sanayi-meslek lisesi buluşmaları, meslek liselerinin etkin tanıtımı gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yapılmasının planlandığını kaydetti. Sivas Valisi Salih Ayhan, Fizibilite Destek programı ve Teknik Destek Programında başvuruların alınmaya devam ettiğini kaydetti. Ayhan, fizibilite programı ile kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından yapılacak başvurular ile yatırım fikirlerinin fizibilitesinin hazırlanması için 150 bin liraya kadar, teknik destek programı ile de kurumların kurumsal kapasite gelişimi için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık desteği 50 bin lira kadar karşılanabileceğinin altını çizdi. Ayhan, ‘Bölgemize güdümlü projeler ve CMDP projeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ORAN olarak Bölgemize toplamda 60 Milyon liraya yakın bir destek sağlanmış olacaktır’ dedi.