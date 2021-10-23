Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız

Türkiye'nin büyüme rakamlarından ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan, kesintisiz devam eden sağlık hizmetlerine kadar ilerlemelerle dolu bir yıl geçirdiğini belirten Oktay, 2022 yılı bütçesini de Türkiye'yi daha da büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak üzere hazırladıklarını bildirdi. Oktay, 2022 yılı bütçesinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırladıkları dördüncü bütçe olduğunu anımsattı. Bütçe teklifinin temel misyonunun, 2053'e giden yolda tüm sektör ve alanları kapsayan, sağlam, sürdürülebilir ve şeffaf bir mali sıçrama zemini oluşturmak olduğunu kaydeden Oktay, "Amacı küresel salgına da bağlı olarak dengelerin yeniden şekillendiği bir konjonktürde, Türkiye ekonomisinin güçlü bir biçimde yükselişini sürdürmesi ve halkımızın refahının da artmasıdır." diye konuştu. Oktay, bütçenin, ülkenin iç dinamiklerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ışığında; iklim değişikliği ve dijital dönüşümün etkileri de düşünülerek hazırlandığına, yenilikçi ve çevreci bir yapıda olduğuna işaret etti. 2022 bütçesini, "sanayi üretimi ve yükselen ihracatıyla atılım dönemine giren Türkiye ekonomisinin bütçesi" olarak nitelendiren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam donanımlı hastanelerimizle ülkemizin her yerinde vatandaşımızın ayağına götürdüğümüz sağlık hizmetlerinin ve Kovid-19 gibi bir salgında dahi sendelemeyen kaliteli sağlık altyapımızın bütçesidir. Okullaşma oranından sınıf mevcuduna, eğitim materyallerinin kalitesinden uzaktan eğitim altyapısına, sahip olduğu potansiyelle pek çok ülkeden üstün konumda olan ve donanımlı nesiller yetiştiren Türk maarif geleneğinin ve eğitim sistemimizin bütçesidir. Kazan kazan temelinde kurulan işbirlikleriyle ihracatta rekorlara koşan, e-ticaret destekleri ve dijital gümrük uygulamalarıyla rekabetçiliği güçlendiren ticaret vizyonumuzun bütçesidir. Dört bir yanını yollarla, köprülerle, tünellerle, barajlarla, nice altyapı yatırımlarıyla donattığımız, fiber ağlarla dünyaya bağladığımız ulaştırma ve haberleşme altyapımızın bütçesidir." Bütçenin, dijitalleşmede vites yükselten, milli teknoloji hamlesinin bütçesi olduğunu vurgulayan Oktay, "Taaruzi insansız hava aracına kadar üretme kabiliyetine sahip, savunma alanında dengeleri değiştiren yerli ve milli savunma sanayiimizin bütçesidir. Yeşil kalkınma devrimini odağına alan ve akıllı şehir uygulamalarını destekleyen çevre ve şehircilik vizyonumuzun bütçesidir" dedi. (aa)