Oda Başkanları toplandı

Sorgun Sefa Termal Otelde gerçekleşen toplantının açılış konuşan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, birlikteliğin, ortak hareket etmenin kardeşlik hukukunun bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Arslan, ‘’Vazgeçilmez sevdamız Yozgat’ımız adına faaliyet gösteren iş âleminin kıymetli temsilcileri olarak bir araya geldiğimiz, Yozgat İli Odalar ve Borsalar 3. Müşterek Toplantımıza hoş geldiniz. 2013 yılı Mayıs ayından bu tarafa özellikle belirlemiş olduğumuz misyonumuz doğrultusunda yeniliğe ve değişime açık politikalarımız ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Malumunuz üzere camia olarak son bir ay içerisinde büyük bir seçim heyecanı yaşadık, şartların elverdiği ölçüde oluşan yeni ekiplerimiz ile yola devam ediyoruz. Çizgimizden taviz vermeden kalkınma hamlesi adına yapacaklarımızı kendi iç bünyemizde tasarlayıp, planladık. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki bizler Sorgun ile Yerköy ile Boğazlıyan ile Şefaatli ile Yozgat’ız, biriz ve bütünüz. Yapacağımız çalışmalarda da ortak hareket planları ile belirlenen yol haritalarının hedefe ulaşma noktasında daha etkin ve verimli olacağı bilincindeyiz’’ dedi.

Daha sonra, oda ve borsa başkanları, diğer katılımcılar genel değerlendirmelerde bulunup, çeşitli kararlar aldılar.