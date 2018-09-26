Mükellefler uyarıldı

Bulut, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların, izleyen ayın sonuna kadar sisteme kaydedilmesi gerektiğini aktardı. Bulut, ‘’Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir’’ dedi.

Bulut, söz konusu düzenleme gereğince, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin esas itibariyle 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapmaları gereken başvurular, yapılan değişiklikle 30 Eylül 2018 tarihine kadar yapılabilmesine imkan sağladığını anlattı. Bulut, ‘’Ancak, söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik geçici maddesi kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30 Nisan-31 Temmuz 2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31 Ekim 2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir’’ diye konuştu.