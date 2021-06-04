Muhasebeciler fedakârca çalışıyor

Bulut yaptığı yazılı açıklamada, mali müşavirlerin pandemi sürecindeki çalışmalarının ve ülke ekonomisi için üstlendikleri misyonun çok değerli olduğuna vurgu yaparak, ‘’Salgının devam ettiği bu zor süreçte bütün dünya ülkeleri ekonomik ve sosyal hayatı ayakta tutmak için sürekli olarak yeni tedbir ve teşvikleri uygulamaya koyuyorlar. Dünyada ve ülkemizde ekonomik hayatın durma noktasına geldiği koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarını hariç tutarsak belki de en fazla stres altında çalışmaya devam eden meslek mensuplarının başında serbest muhasebeci mali müşavirler geliyor. Devlet en çok kaynağa ihtiyaç duyduğu dönemde vergilerden mahrum kalmasın, şirketler bu zor zamanları en az hasarla atlatsın, ücretsiz izne çıkarılan personele ödeme yapılabilsin, sağlık çalışanlarının ücretleri kolaylıkla ödenebilsin, tüm sağlık gereksinimleri hızla finanse edilsin diye mâlî müşavirler olarak bizler, tüm muafiyetlerin dışında tam kadro gece gündüz çalıştık. Her geçen gün daha da artan iş yükümüzle çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi. YSMMMO Başkanı Bulut, bu zorlu süreçte, sigorta ve vergi ayağında işlemlerin devamının sağlanması, işverenlere, çalışanlara sağlanan teşvik ve desteklerin takibi gibi onlarca konuda iş yükün arasında bir de görevleri ile ilgili olsun olmasın mükelleflere pek çok konuda danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi. Bulut, ‘’Üzerimizdeki psikolojik yük, artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmiştir. Getirilen muafiyet kapsamında, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletme yetkilileri, personelleri için hazırlanması gereken çalışma izni görev belgesini de mâlî müşavirlerinden talep etmektedirler’’ diye konuştu. Bulut, zaten fazla olan omuzlarındaki iş yükünün maalesef pandemi döneminde daha da arttığını, devletin ekonomik iş yükünü adeta mali müşavirlerin sırtlandığını bildirdi. Bulut, ‘’Maddî ve manevî olarak bu süreçte çok yorulduk, anlayış bekliyoruz. Mâlî müşavirler olarak, devletin belirli sektör ve meslek gruplarına vermiş olduğu maddî destek paketlerinden bizlerin faydalanmamasını ise hayretle karşılıyoruz. Maliye bakanlığında acilen Muhasebe Bilim Kurulu oluşturulmalıdır. Bu sadece pandemi döneminden dolayı değil her konuda bilgi alabilecekleri bu işi bizzat yapan Mali müşavirler mutlaka olmalıdır’’ ifadelerini kullandı.