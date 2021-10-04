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Meslek sahibi yapıyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Kulübü Eğitimlerine devam eden kursiyerler meslek sahibi oluyor.

04 Ekim 2021 Pazartesi 00:47
Meslek sahibi yapıyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)  İl Müdürü Taner Yıldız, kurum bünyesinde yürütülen ‘İş Kulübü’ faaliyetleri ile toplumun farklı kesimlerine yönelik mesleki eğitimlerle destekleyip, dezavantajlı bu grupların meslek sahibi olunmasının sağlandığını söyledi. İŞKUR Müdürü Yıldız, İş Kulüplerinin, ‘kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş eski madde bağımlıları’ gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı, yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programı olduğunu hatırlattı. Yıldız, İş Kulüplerinde, hangi yollarla iş arayabileceği, iyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağı, iş görüşmelerinde nasıl davranılması gerektiği, işe kabul edilmesi için küçük ama önemli detayları, alanında tecrübeli İş ve Meslek Danışmanlarından öğretildiğini aktardı. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, düzenlenen İş Kulübü eğitimleri ile kulüp liderlerinin 2021 yılının ilk 9 ayında toplamda 482 katılımcıya ‘CV Hazırlama, Kariyer Planlama, İş Görüşmesi, Mülakat Teknikleri’ konularında yüz yüze ve online eğitim verildiğini ifade etti. Yıldız, '’Bu kulüpte iş var' sloganı ile devam eden eğitimlerde rol oyunları ve yetkinlik bazlı mülakat simülasyonları gerçekleştirilmektedir. Kulüp eğitim modüllerinde; Hobiler, İstihdam Edilebilirlik Becerileri, Özgeçmiş ve Ön yazı Hazırlama Teknikleri, İş Arama Kanalları, İş Görüşmelerine Hazırlık, İş Görüşmesinde Beden Dili, Telefon Görüşmesi, Mülakat Teknikleri başlıklarından oluşmaktadır’’ diye konuştu. Yıldız, Denetim Ekibi personelinin de denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Yıldız, Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Dönsa Tekstil Firmasının ziyaret edilerek, devam eden 36 kişilik Çorap Örme Makinesi Operatörü mesleğindeki İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgi alındığını da sözlerine ekledi. 

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Meslek Sahibi Yapıyor
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