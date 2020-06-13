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MARKANIN ADRESi YOZGAT

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 yıldır üretim yapan Ritim Tekstil, ünlü markaların kadın ve çocuk giysilerinin dikimini yaparak hem istihdama katkı veriyor hem de ülkemize döviz girmesini sağlıyor.

13 Haziran 2020 Cumartesi 01:30
MARKANIN ADRESi YOZGAT

TÜRKİYE’de birçok tanınmış ünlü markaların kıyafetleri, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 yıldır faaliyet gösteren Ritim Tekstil tarafından dikilerek, hem istihdama katkı veriyor hem de ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, 6 yıldır Yozgat’ta hizmet verdiklerini belirterek, özellikle dünyaca ünlü bir marka olan Zara çocuk grubunun kıyafetlerinin üretimini yaptıklarını kaydetti. Laçin, Zara çocuk grubunun parça boya işini de yaptıklarını hatırlatarak, bu alanda dünyadaki en iyi fabrikalardan birisi olduklarının altını çizdi. Laçin, Zara markası ile birlikte Pink, Nekst markalarının ürünleri ile iç piyasaya yönelik LC Waikiki, De Facto firmalarının da kadın ve çocuk giyimi taleplerini karşıladıklarını bildirdi. Laçin, fabrikada 270 çalışanı ile üretim yaptıklarını, korona virüsü ile birlikte Avrupa ülkelerinden gelen ‘ceset torbası’ üretimine geçtiklerini anlattı. Laçin, Yozgat’ta tekstil alanında gelişimi devam ettirmeye yönelik projeler hazırladıklarını, korona virüsü nedeniyle bunu hayata geçiremediklerini kaydetti. Tekstil sektöründe kendini dünyaya kanıtlayan, bu konuda söz sahibi olan Ritim Tekstil, 2014 yılında Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde kurularak, üretime açıldı. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde toplamda 27 bin metre kare alan üzerine kurulu iki fabrikası bulunan Ritim Tekstil, dünya markaları için yıllık 6 milyon parça kadın ve çocuk giyim ürünü üreterek Avrupa’nın 15 ülkesine ihraç ediyor. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarında kadın ve çocuk giyim modasına yön verecek kalitede ürünler elde eden Ritim Tekstil, son teknoloji cihazları kullanarak giyim ürünlerinin, dikim, kesim, boya ve paketlenme gibi işlemlerinin tamamını yapıp, giyime hazır hale getirerek yurt dışında bulunan ofislerine gönderiliyor. Buradan ise Avrupa’nın tamamına dağıtılarak tüketicisine sunuluyor. 

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MARKANIN ADRESi YOZGAT
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